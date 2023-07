Meteo: arriva Cerbero, l’anticiclone africano. Caldo record, previste temperature oltre 40 gradi

Venerdì arriva l’anticiclone Cerbero che porterà caldo intenso nel week-end in tutta Italia. In Sardegna temperature sopra i 40 gradi. Ultimi temporali al nord prima di lasciare spazio definitivamente all’estate. E la notte sarà l’afa ad infastidire le serate degli italiani

Fine del tempo mite e instabile, arriva il caldo africano. Nonostante il ritardo rispetto alla stagione, l’estate sembra essere finalmente in arrivo. Il secondo weekend di luglio promette temperature davvero bollenti con l’arrivo della seconda ondata di calore del 2023.

L’Italia si prepara, infatti, ad affrontare una intensa ondata di caldo proveniente dall’Africa a causa dell’arrivo sulla penisola dell‘anticiclone Cerbero. L’anticiclone nordafricano, che già occupa gran parte del Mediterraneo e il Centro-Sud, estenderà la sua azione fin verso le nostre regioni settentrionali e le Alpi.

A partire da venerdì, le temperature inizieranno a salire drasticamente, diffondendosi in tutto il paese, dal Nord al Sud. Prima, però, di sperimentare il caldo africano, venerdì si registreranno frequenti temporali soprattutto al nord e sul medio Adriatico. Il week-end si prospetta davvero caldo alle isole e in parte del territorio. In Sardegna sono previste temperature oltre i 40° gradi.

Il caldo intenso sarà stabile e persistente fino a metà mese nelle regioni meridionali e parte del Centro. Al contrario, al Nord, dopo un picco di caldo opprimente nel weekend, è probabile che alcuni acquazzoni mitigino il clima già all’inizio della prossima settimana. E non ci sarà tregua neanche nelle ore serali. Durante le ore notturne, infatti, sarà l’afa presente a far sudare gli italiani. Le correnti africane, mentre attraversano il Mar Mediterraneo, si caricheranno di umidità, creando un clima afoso e oppressivo.

Meteo: Venerdì 7 luglio

A partire da venerdì 7 luglio, il caldo inizierà ad aumentare in quasi tutta l’Italia, con un tempo prevalentemente soleggiato.

La prima parte della giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, anche se ci saranno maggiori nuvole presenti in Piemonte, lungo l’Appennino settentrionale e centrale. Nel pomeriggio, sono previste nuvole e brevi temporali sulle Alpi piemontesi e nell’Appennino marchigiano e abruzzese. Le temperature si alzeranno, con valori compresi tra i 28 e i 33 gradi, e punte di 35-36 gradi nelle Isole. I venti saranno meridionali in Sicilia, con temperature che potranno raggiungere i 36-38 gradi.

Meteo: Sabato 8 luglio

Nella giornata di Sabato, il caldo aumenterà quasi in tutto il paese, con un clima prevalentemente soleggiato. Tuttavia, nelle prime ore della giornata, potrebbero verificarsi alcuni rovesci o temporali nelle zone del Nordovest, soprattutto nelle aree vicine alle Alpi piemontesi. Le temperature raggiungeranno picchi di 40°C nelle zone interne della Sardegna, mentre saranno leggermente più mitigati sulle regioni peninsulari, con valori più elevati sulle regioni tirreniche che potrebbero arrivare a 35/36°C.

Meteo: Domenica 9 luglio

Domenica arriverà il grande caldo continuerà a intensificarsi con Cerbero che avrà raggiunto tutta la penisola. Il tempo rimarrà stabile e soleggiato in gran parte del paese, con poche nuvole. Tuttavia, potrebbero verificarsi isolati temporali di calore sui confini alpini, ma di breve durata. Le temperature massime si alzeranno ulteriormente, con punte di 40 gradi o superiori nelle zone interne del Centro-Sud e nelle Isole. In Sicilia, si prevedono temperature superiori ai 40 gradi. Sull’Isola dei Nuraghi in Sardegna si toccheranno almeno i 43°C, ma non sono esclusi picchi di 45-47°C. Anche al Centro-Nord si raggiungeranno temperature elevate, con valori di 37-38 gradi a Firenze, Roma, Milano, Padova, Bologna, Pavia e Ferrara.