Meteo, ad ottobre farà caldo come in estate: temperature anche oltre i 30 gradi. Quanto durerà?

Il mese di ottobre sarà caratterizzato da un clima più estivo che autunnale, con temperature decisamente sopra la media. Ma quanto durerà questa parentesi estiva?

Torna il caldo fuori stagione. I prossimi giorni, dal punto di vista meteorologico, risulteranno tipici di giugno, con tanto sole da Nord a Sud e con temperature prettamente estive. Un inizio di ottobre all’insegna del bel tempo che potrebbe durare ancora qualche settimana. Gli unici disturbi saranno rappresentati dal passaggio nel corso di oggi, venerdì 29 settembre, di alcuni annuvolamenti irregolari tra la Calabria e la Sicilia orientale che potranno dar luogo a qualche pioggerella – ma solo di passaggio – tra il pomeriggio e la sera. Dal weekend, invece, il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il Paese. Insomma, un clima che, ad inizio ottobre, presenterà una situazione tipica di giugno con massime oltre i 30 gradi, in particolare sulla Valle Padana, Sardegna, Toscana e Lazio e quindi anche a Roma. Farà molto caldo anche in quota, infatti, lo zero termico si attesterà intorno o sopra i 4000 metri.

Queste fasi calde non sono di certo una novità, ma rispetto alla nostra storia climatologica le temperature sono molto più elevate a causa del cambiamento climatico: se una volta le punte massime del periodo erano intorno ai 26-27 gradi, ora sono previsti picchi di 30. Ma quando tornerà l’autunno?

Meteo di ottobre: torna il caldo, ma quanto durerà?

La rimonta dell’anticiclone africano dovrebbe toccare il suo apice fra questo weekend e inizio settimana prossima. Secondo gli esperti, la persistenza di questo caldo anomalo potrebbe durare almeno fino a mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre, quando dovrebbero arrivare correnti più fresche dall’Atlantico, e sicuramente più in linea con il periodo. Ma solo per poco. L’anticiclone africano si abbatterà ancora su tutto il Paese portando una nuova impennata delle temperature. Ed è probabile che caldo e sole ci accompagneranno fino alla terza settimana di ottobre.

Al momento però è difficile avere previsioni tanto lontane. Sicuramente per una settimana ci aspettano temperature tipicamente estive. L’autunno si farà ancora attendere.