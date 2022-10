Meloni-Salvini: braccio di ferro per le presidenze di Senato e Camera ma Giorgetti verso il Mef

Un vertice tra Meloni, Berlusconi e Salvini cercherà l’intesa sulle Presidenze di Senato e Camera mentre per la guida del MEF avanza la candidatura del leghista moderato Giancarlo Giorgetti

Giovedì 13 ottobre si apre ufficialmente la nuova legislatura con l’insediamento del nuovo Parlamento (600 membri in tutto, di cui 400 alla Camera e 200 al Senato) e l’elezione dei nuovi Presidenti del Senato (seconda carica dello Stato) e della Camera, ma fino all’ultimo è braccio di ferro tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La poltrona più ambita è quella di Palazzo Madama che la leader di Fratelli d’Italia e premier in pectore vorrebbe riservare al suo fedelissimo Ignazio La Russa, già vicepresidente del Senato. Ma Salvini non si arrende e insiste per candidare Roberto Calderoli, veterano del Parlamento. Giochi ancora aperti alla Camera dove la poltrona di Presidente è contesa ancora una volta da Fratelli d’Italia, che pensa a Fabio Rampelli, e dalla Lega che, se fallisse al Senato, punterebbe sul capogruppo uscente Riccardo Molinari, ancorchè zavorrato dall’indagine per falso nelle liste elettorali di Moncalieri.

MELONI-SALVINI VERSO L’INTESA SU GIORGETTI MINISTRO DELL’ECONOMIA

Il test sulle Presidenze delle due Camere è la prima prova in campo aperto della nuova legislatura della capacità di Meloni e Salvini di trovare un accordo obbligatorio ma è anche l’anticamera della formazione della squadra del futuro Governo, che verosimilmente sarà presentato nell’ultima settimana di ottobre. E in questo caso che, salvo sorprese dell’ultima ora e salvo convincere un tecnico indipendente di chiara fama dopo il rifiuto di Fabio Panetta, avanza per il ministero-chiave dell’Economia (MEF) la candidatura dell’attuale ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, leghista moderato, stimato anche dal premier uscente Mario Draghi, di cui è stato uno dei principali collaboratori, e dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Inizialmente Salvini non gradiva e forse in cuor suo ancora adesso non gradisce che il suo principale antagonista interno salisse sulla poltrona di uno dei dicasteri più importanti ma alla fine la ragion politica e la possibilità per la Lega di conquistare una poltronissima sembra aver superato i dubbi e le perplessità. Non a caso la Meloni, dopo aver aspirato nei giorni scorsi a formare un Governo di grandi personalità anche indipendenti, ieri si è acconciata a parlare di un Governo tutto politico.

MELONI VERSO LA QUADRA SULLE POLTRONE CHIAVE DEL NUOVO GOVERNO

La casella del ministro dell’Economia era ed è certamente tra le più delicate da ricoprire ma la natura del nuovo Governo, su cui sono accesi i riflettori non solo del Paese ma anche delle cancellerie internazionali, dipenderà – oltre che dalla strategia e dal programma che annuncerà la Meloni quando riceverà l’incarico – anche dalla scelta degli altri ministri chiave come quello degli Esteri, dell’Interno e della Giustizia, su cui l’attenzione del Presidente Mattarella sarà massima. Quì però i giochi sembrano più semplici: per la Farnesina avanza la candidatura di Antonio Tajani, braccio destro di Silvio Berlusconi e già Presidente del Parlamento europeo, per il Viminale quella del prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, già capo di gabinetto di Salvini quand’era ministro dell’Interno, e per la Giustizia quella dell’ex magistrato Carlo Nordio. Paradossalmente le ultime scaramucce saranno sulle poltrone cosiddette minori ma quella del ministero della Salute minore non lo è affatto, tant’è che Berlusconi vorrebbe che fosse affidata alla fedelissima Lucia Ronzulli che la Meloni cercherà fino all’ultimo di evitare. Vedremo se il vertice di oggi del centrodestra tra Meloni, Berlusconi e Salvini appianerà le divergenze.