Mediobanca, ecco i 5 candidati di Delfin per il consiglio: da Lapucci a Scocchia ecco chi sono

In vista dell’assemblea del 28 ottobre Delfin candida al cda di Mediobanca Panizza, Pucci, Scocchia, Lapucci e Biamonti

Sandro Panizza, Sabrina Pucci, Cristina Scocchia, Massimo Lapucci e Jean Luc Biamonti. Sono questi i cinque nomi che Delfin ha deciso di inserire nella lista per il rinnovo del board di Mediobanca che sarà votato dall’assemblea del prossimo 28 ottobre. Il consiglio di amministrazione di Delfin ha infatti approvato all’unanimità le liste dei candidati per il Cda e il collegio sindacale di Mediobanca per il triennio 2024-2026.

I cinque candidati di Delfin

Mentre in commissione Finanze al Senato il Ddl Capitali che detta le regole per la presentazione di candidati espressione del board uscente al momento del rinnovo dei vertici delle quotate sta per essere modificato con un emendamento che semplifica il quorum e concede meno potere di veto alla minoranza, Delfin fa la sua mossa in vista dell’assemblea di Mediobanca in programma il 28 ottobre.

Dei cinque nomi inseriti nella lista dalla società, i primi due entreranno sicuramente in cda. secondo quanto previsto dallo statuto di Mediobanca, infatti, Delfin – che possiede una partecipazione del 19,8% della banca d’affari – nominerà due consiglieri se arriverà seconda, tutti e cinque se arriverà prima e in ogni caso la presidenza del collegio sindacale.

Nella rosa figurano l’ex chief risk officer di Generali, Sandro Panizza, l’ex consigliera di Generali, Sabrina Pucci, l’ad di Illy Caffé e consigliera di Essilux, Cristina Scocchia, l’ex segretario generale della Fondazione Crt, Massimo Lapucci, e il presidente di Covivio Jean-Luc Biamonti.

Delfin: “Obiettivo è un cambiamento costruttivo e collaborare con tutti”

Come si legge in una nota diffusa ieri in serata, i candidati hanno requisiti di indipendenza e competenze di alto profilo, “in grado di supportare Mediobanca nel percorso di crescita tracciato nel suo piano strategico”.

La lista è proposta con “l’obiettivo di collaborare con tutti i membri del consiglio e offrire un contributo alla realizzazione del piano industriale. La lista di minoranza non ha intenti competitivi nei confronti della lista di maggioranza del management, ma avrà l’obiettivo di portare il valore di un cambiamento costruttivo all’interno del Board”.

Delfin ha fatto sapere inoltre che “la visione che guida la lista di Delfin trova il suo fondamento nello spirito imprenditoriale che ha sempre animato il sistema economico italiano, e che il fondatore di Delfin Leonardo Del Vecchio ha impersonificato nella sua forma più alta e nobile”.

Delfin intende rappresentare questa visione, nell’interesse di tutti gli investitori, favorendo un processo di rinnovamento strategico e tecnologico in forza dalla complementarietà delle competenze e dei valori espressi dalla lista proposta.

“Questo spirito di rinnovamento costituisce l’essenza stessa dell’imprenditorialità e non è mai una critica del passato, ma una visione sempre orientata al futuro”.

Contestualmente, Delfin ha presentato la lista di candidati alla formazione del Collegio Sindacale di Mediobanca, composta da Mario Matteo Busso, sindaco effettivo, Barbara Tadolini, sindaco effettivo, e Angelo Rocco Bonissoni, sindaco supplente.

In giornata dovrebbe uscire anche la lista Assogestioni, che con il 2% di voti rinnoverà la consigliera indipendente Angela Gamba.