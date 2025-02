Mattarella, grazie Presidente: dieci anni di garanzia assoluta di equilibrio, sobrietà e difesa della Costituzione

Sergio Mattarella è il Presidente più longevo della Repubblica ma soprattutto è un punto di riferimento sicuro per tutti gli italiani: dieci anni al Quirinale indimenticabili

Meno male che Sergio Mattarella c’è, il più longevo Presidente della Repubblica che il 31 gennaio ha festeggiato i suoi dieci anni al Quirinale e che per gli italiani è stato ed è garanzia assoluta di equilibrio, di sobrietà, di ferma difesa della Costituzione e di europeismo a tutto tondo. Salito al Colle nel 2015 per volontà di Matteo Renzi, allora premier e segretario del Pd che per questo ruppe il patto del Nazareno con Silvio Berlusconi che gli costò la sconfitta al referendum sulla riforma costituzionale, Mattarella, che oggi è la più popolare figura istituzionale dell’Italia, è andato al di là di ogni attesa e ha saputo e sa rappresentare un sicuro punto di riferimento nelle stagioni politiche più tempestose del nostro Paese. Ha convissuto con governi con la Lega, con i Cinque Stelle, con Mario Draghi e ora con Giorgia Meloni e lo ha fatto senza perdere mai l’immagine di arbitro imparziale e di garanzia per tutti gli italiani con un tratto di inconfondibile umanità e di grande prestigio morale che ha fatto apprezzare l’Italia anche all’estero. Mattarella è stato ed è una persona vera e un Presidente autentico, rispettoso ma mai imbalsamato dal protocollo e amato dagli italiani come i migliori dei suoi predecessori, da Sandro Pertini a Carlo Azeglio Ciampi e a Giorgio Napolitano, come lui eletto due volte Capo dello Stato. Grazie Presidente, con Lei al Quirinale ci sentiamo tutti più sicuri.