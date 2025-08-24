Måneskin, la reunion è vicina? Ecco cosa c’è dietro il ritorno della band italiana più amata al mondo

I Måneskin stanno per tornare? Si intensificano le voci su una possibile reunion tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. E intanto arrivano i numeri sulle carriere soliste di Victoria e Damiano

Sembrerebbe vicina la reunion dei Måneskin, la rock band italiana che, dopo aver vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision, ha conquistando il mondo intero.

D’altronde, un anno fa, il frontman aveva detto che il periodo di stop non avrebbe rappresentato un addio: “É come se andassimo in Erasmus“, aveva affermato partecipando alla trasmissione Tv Che tempo che fa, nel corso della quale aveva anche annunciato per la prima volta l’inizio della sua carriera da solista. Le sue parole avevano però scatenato la preoccupazione dei fan, timorosi di non vedere più assieme il gruppo rock più amato degli ultimi anni. Ebbene, l’Erasmus dei Måneskin potrebbe essere agli sgoccioli. Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi dovrebbero tornare sullo stesso palco “probabilmente nell’ultimo trimestre 2025, sicuramente con un tour nel 2026”, ha detto Alessandro De Angelis, amministratore unico della società della band e padre di Victoria.

Måneskin: durante lo stop fatturato più che dimezzato

Sono in molti a chiedersi i motivi per i quali la band ha deciso di riunirsi. Beh, banalmente, uno dei principali potrebbero essere i soldi. Secondo Repubblica, che cita la relazione finanziaria della società, nel 2023, anno in cui la band era ancora impegnata nel suo tour mondiale, il fatturato della Måneskin Empire Srl ammontava a 18,6 milioni di euro. L’anno successivo, quello della pausa e dei progetti solisti di Victoria De Angelis e Damiano David, gli incassi si sono ridotti drasticamente, scendo a 8,5 milioni di euro. In forte calo anche l’utile, sceso a 423.507 euro, circa un terzo rispetto al 2023, mentre la liquidità disponibile si è ridotta da 8,3 a poco più di 2 milioni.

Carriera solista? Victoria guadagna più di Damiano

Il quotidiano romano riferisce anche un altro dettaglio interessante. Nel corso del loro anno di pausa dai Måneskin, sia il frontman Damiano David che la bassista della band, Victoria De Angelis, hanno coltivato con discreto successo la loro carriera da solista. Com’è andata? Nel 2024, la Davic Srl di De Angelis ha registrato un fatturato di 1.842.997 euro e un utile di 167.120 euro. Per la Humans 23 srl di Damiano David invece il fatturato sarebbe di 1.205.763 e l’utile di soli 15.283 euro. Victoria batte Damiano, con parecchi gol di scarto.