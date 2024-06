Condividi Twitter

Maestrod’olio 2024: i migliori Extravergine artigianali della nuova campagna olivicola

385 etichette di 163 aziende presenti al concorso dedicato ai migliori Extravergine, a cura di Fausto Borella. 45 aziende new entry nella classifica. La Toscana in testa per numero di riconoscimenti , seguono Sicilia, Umbria, Calabria, Puglia, chiudono Campania e Sardegna

Sono 385 le etichette che entrano nella guida 2024 di Maestrod’olio, la rassegna olearia nazionale che ogni anno celebra le migliori produzioni Evo del Bel Paese. Il concorso a cura dell’Accademia Meastrod’olio fondata da Fausto Borella che, da oltre 20 anni, promuove l’olio Extravergine artigianale italiano attraverso l’organizzazione di eventi, corsi di specializzazione dedicati al pubblico, agli addetti di settore e a tutti gli appassionati, ha premiato 163 aziende di tutta Italia selezionando 385 etichette degne di menzione. La Toscana in testa per numero di riconoscimenti , seguono Sicilia, Umbria, Calabria, Puglia, chiudono Campania e Sardegna 45 le aziende a ottenere il primo riconoscimento, le Corone Maestrod’olio, assegnate ai coraggiosi produttori che, nel corso dell’ultima e complessa campagna olearia, si sono particolarmente distinti per la qualità dei loro extravergine. Le regioni maggiormente rappresentate sono la Toscana con 10 aziende premiate e poi a seguire la Sicilia, e l’Umbria, con 6 riconoscimenti ciascuna, la Calabria e la Puglia a pari merito con 5 aziende incoronate, chiudono Campania e Sardegna a seguire. Sono invece 20 le Gemme Maestrod’olio assegnate dalla guida che vede in testa la Toscana con 8 aziende, seguono la Puglia e l’Umbria con 3, le Marche con 2, chiudono Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Sicilia con una azienda. La cerimonia di premiazione si terrà l’8 luglio a Lucca presso l’Antico Caffè delle Mura. Un momento di incontro importante che si andrà a inserire nel ricchissimo programma di ExtraLucca Summer Edition 2024, la manifestazione che, dal 1° luglio al 3 agosto, animerà i suggestivi spazi del Loggiato Pretorio di Piazza San Michele a Lucca. Giunta alla sua decima edizione, Extralucca si conferma come un’occasione unica per celebrare gli oli Evo italiani d’eccellenza e vedrà la partecipazione di 25 aziende provenienti da 14 regioni italiane e 10 grandi cantine dello Stivale. “Con grande orgoglio – sottolinea Fausto Borella, Presidente dell’Accademia Maestrod’Olio – tengo a evidenziare non solo le aziende premiate, ma tutte quelle che con grande merito sono entrate in questa edizione. Il Concorso si pone come punto di riferimento per tutti gli appassionati e gli intenditori, nonché per tutti i neofiti desiderosi di saperne di più sul magnifico mondo dell’extravergine. Anche e soprattutto in questo momento c’è bisogno di sostenere l’olio italiano, artigianale e di qualità”. E sul fronte dell’aiuto alle aziende, l’Accademia è impegnata nell’affiancamento di molte tra le realtà olivicole più importanti della Penisola e non solo, portando avanti consulenze agronomiche e di avviamento alla commercializzazione in Italia e all’estero, a supporto dei produttori. Continua infatti la consulenza professionale alla Famiglia Reale di Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, dove lo Sceicco Saʿūd bin Ṣaqr al-Qāsimī ha investito Borella e il suo team del compito di seguire la produzione delle circa 3.000 piante di olivo e dell’intera produzione agricola del Paese. Aziende Corone Maestrod’olio Abruzzo Marina Palusci Tommaso Masciantonio Calabria Sorelle Garzo Fratelli Renzo Dinando Tradizione e Innovazione Torchia Olearia San Giorgio



Campania Ambrosio Frantoio Romano Frantoio Torretta Lazio Paola Orsini Alfredo Cetrone SilviSabinaSapori Marche Olive Gregori Molise Marina Colonna Puglia Lamantea Maselli Galantino Amore Coltivato Olio De Carlo Sardegna Il Giglio Agriturismo Agricola Rovelli Accademia Olearia Masoni Becciu Sicilia Evo Sicily Agrestis Sikulus Frantoi Cutrera Feudo Disisa Toscana Pruneti Leo Verde Tenuta di Montelattaia Podere Ricavo Fèlsina Fubbiano Il Borro Frescobaldi L’altro Sapore Scovaventi Querciamatta Umbria Frantoio Ciarletti Decimi Marfuga Frantoio Filippi CM Centumbrie Agraria Mannelli Aziende premiate Gemme Maestrod’olio Le Prunaie Terre di Varano (Abruzzo) Tenute Cristiano (Calabria) Camerota (Lazio) La Collina delle Fate (Marche) Ferretti Agricola (Marche) Masserie Zappacosta (Molise) Pozzoserpi (Puglia) Agricola De Cesare (Puglia) Tenuta Esse (Puglia) Trebbio (Toscana) Matrix (Toscana) Marini (Toscana) Bellandi (Toscana) Podere la Costa (Toscana) Il Cavallino (Toscana) Olio Bove (Toscana) Tenuta di Tramonte (Toscana) Cooperativa Oleificio Pozzuolese (Umbria) Perugia Vecchia (Umbria) Mitera (Umbria) Azienda Pietro Matarazzo (Campania) Azienda Rodyum (Campania)