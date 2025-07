Lvmh verso la vendita del marchio Marc Jacobs. L’operazione potrebbe valere 1 miliardo di dollari

Da tempo gli analisti vedevano nella cessione di qualche brand la strada per Lvmh per risolvere da una parte i problemi di gigantismo del gruppo, dall’altra quelli di conti in sofferenza

Il gruppo francese del lusso Lvmh è in trattative per vendere il marchio Marc Jacobs in un’operazione che potrebbe valere circa 1 miliardo di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal, citando persone a conoscenza della questione.

Già lo scorso anno anche Bloomberg aveva riferito che Lvmh stava esplorando opzioni strategiche per il marchio insieme ad alcuni consulenti, dopo aver ricevuto l’interesse di potenziali acquirenti, ma all’epoca l’azienda aveva smentito la notizia. Il gruppo guidato da Bernard Arnault ora starebbe trattando con diversi interessati, tra cui Authentic Brands, proprietaria di Reebok, Bluestar Alliance, proprietaria di Brookstone, e WHP Global, società madre di Vera Wang.

Da tempo gli analisti vedevano nella cessione di qualche brand la strada per Lvmh per risolvere da una parte i problemi di gigantismo del gruppo, dall’altra quelli di conti in sofferenza.

In questi giorni il colosso francese ha riportato che nei primi sei mesi dell’anno ha registrato 39,8 miliardi di euro di ricavi, in calo del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile operativo ricorrente si è attestato a 9 miliardi di euro in flessione del 15%, corrispondente a un margine operativo del 22,6%, mentre l’utile netto di gruppo è stato pari a 5,7 miliardi di euro in diminuzione del 22%.

Che cosa rappresenta Marc Jacobs per Lvmh

Lo stilista Marc Jacobs, 62 anni, è stato per più di dieci il direttore artistico di Louis Vuitton, la principale fonte di profitto di Lvmh. Il marchio Marc Jacobs è stato fondato nel 1984 con il suo partner Robert Duffy. Lvmh possiede attualmente circa l’80% del brand, mentre Jacobs e Duffy ne detengono il resto.

Il marchio Marc Jacobs vende prodotti come “The Tote Bag”, accessorio che in Francia può essere acquistato per 550 euro. L’azienda si è lanciata anche nel settore beauty nel 2007, offrendo il profumo Marc Jacobs “Daisy”, riconoscibile dal tappo floreale, per poi lanciare una linea di cosmetica nel 2014. Negli ultimi anni LVMH ha ristrutturato Marc Jacobs semplificandone l’offerta prodotti.