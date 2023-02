Luce e gas, arriva l’offerta di Poste Italiane: prezzi fissi per due anni. Ecco come funziona

Poste Italiane lancerà la sua offerta competitiva a partire da metà febbraio: la rata sarà costante per 12 mesi. Ecco tutti i dettagli

Poste Italiane è pronta per fare il suo debutto nel settore luce e gas con una nuova offerta: prezzi fissi e bloccati per due anni e rata costante per 12 mesi. Stavolta c’è la data ufficiale. A partire da metà febbraio 2023, Poste Energia lancerà la sua tariffa per risparmiare sulle bollette di luce e gas.

Attesa dallo scorso novembre, a causa della forte volatilità dei prezzi del gas, il lancio di questa offerta è stato rimandato sino ad oggi, quando le quotazioni del gas al Ttf di Amsterdam sembrano essere in calo e stabili da diverse settimane, attorno ai 60 euro al chilowattora (anche se non compensa i livelli dell’ultimo anno). Ma vediamo come funziona l’offerta di Poste Italiane e quanto si può risparmiare sulle bollette di luce e gas.

Luce e gas: come funziona l’offerta di Poste Italiane

L’offerta di Poste Italiane consente di mantenere i prezzi bloccati, pagando una rata fissa per 12 mesi a prescindere dai consumi. Allo scadere dei 12 mesi, la rata viene stabilita sulla base della media dei consumi dell’anno precedente:

se i consumi sono stati superiori a quelli antecedenti si può procedere con la rimodulazione della rata al rialzo tenendo conto del differenziale aggiuntivo;

se invece i consumi sono inferiori la rata si riduce.

Ma per le famiglie italiane si apre una terza strada: è possibile azzerare ogni mese il differenziale pagando una rata a prezzo fisso che contabilizza i consumi effettivi e quindi può risultare di importo variabile.

L’obiettivo: stimolare la riduzione dei consumi

Il meccanismo di Poste nasce dalla volontà di stimolare la riduzione dei consumi da parte delle famiglie, in linea con quanto chiesto la Commissione europea agli Stati membri e con quanto anticipato anche dal ministro per l’Economia, Giancarlo Giorgetti. A partire dal 1° aprile 2023 sono in arrivo nuovi sconti per le famiglie “più virtuose”, ossia che avranno consumato meno energia. Il calcolo dei consumi, dunque, terrà conto di due fattori: i costi sostenuti nel periodo di innalzamento dei prezzi (tra il 2019-2021) per una quota pari al 70-80% dei consumi e il prezzo corrente di mercato per la restante quota.

L’offerta competitiva del gruppo guidato da Matteo Del Fante in qualche modo coglie alla sprovvista le utility, in quanto hanno già subito perdite e potrebbero avere meno margini di manovra nella competizione sulle offerte.

Come attivare l’offerta di Poste Italiane sulle bollette di luce e gas?

La nuova offerta sulle bollette di luce e gas di Poste Italiane a prezzi fissi per due anni si può attivare direttamente presso gli sportelli del Gruppo, purché sia presente personale competente nel reparto “Poste Energia”.