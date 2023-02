Bollette Gas in netto calo (-34,2%) a gennaio, un aiuto alla discesa dell’inflazione

ARERA ha comunicato il dato per gennaio. Una sensibile riduzione rispetto a dicembre 2022 ma che non compensa i livelli dell’ultimo anno

Forte calo alla bolletta del gas per le famiglie ancora in tutela.

Arera – l’Autorità per l’energia, l’acqua e i fiuti – ha comunicato che il costo del metano per famiglie e piccole imprese è sceso del 34,2% rispetto al mese di dicembre.

L’abbassamento della bolletta si deve alle temperature più miti del periodo, ad una minore domanda da parte dell’industria e ai risparmi delle famiglie che hanno abbassato i termosifoni.

A gennaio prezzo del gas a 68,37 €/MWh

Per il mese di gennaio, che ha registrato una quotazione media all’ingrosso sensibilmente più bassa rispetto a quella del mese di dicembre, il prezzo della materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 68,37 €/MWh.

La riduzione per il mese di gennaio, in termini di effetti finali, ancora non compensa del tutto gli alti livelli di prezzo raggiunti nell’ultimo anno. La spesa gas per la famiglia tipo nei 12 mesi da febbraio 2022 a gennaio 2023 risulta di circa 1.769 euro, in significativo aumento di +36% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (febbraio 2021- gennaio 2022).

Nel primo trimestre 2023 Arera ha azzerato gli oneri generali di sistema per il gas, come previsto dalla “Legge Bilancio 2023”. Confermata anche la componente negativa UG2 per i consumi gas fino a 5.000 smc/anno e la riduzione Iva sul gas al 5%.