Il nuovo meccanismo prevede premi immediati: basterà inquadrare un codice (Qr code) sullo scontrino con lo smartphone e si saprà subito se si è fra i vincitori. Premi fra 100 e 150 euro

La lotteria degli scontrini diventa una sorta di “Gratta e Vinci”. Dopo lo scarso successo del sistema lanciato all’inizio del 2021 – per incentivare l’uso dei pagamenti elettronici e, al tempo stesso, per combattere l’evasione fiscale – il “gioco a premi” cambia pelle. Il nuovo meccanismo prevede vincite istantanee: basterà inquadrare un codice (Qr code) sullo scontrino con il cellulare e si saprà subito se e cosa si è vinto. Il premio dovrebbe essere compreso fra 100 e 150 euro. La proposta arriva dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ma deve essere ancora approvata dal Governo Meloni. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla lotteria degli scontrini.

La lotteria degli scontrini: come funziona

La partecipazione alla lotteria degli scontrini è gratuita. Basta procurarsi un codice sul portale della lotteria che va poi dato al negoziante prima dell’acquisto. La spesa deve essere di almeno 1 euro ed essere effettuata tramite pagamento elettronico. A ogni euro di spesa dello scontrino, corrisponde un biglietto virtuale della lotteria (per un massimo di 1.000 biglietti).

Lotteria degli scontrini: estrazioni

Con cadenza regolare vengono assegnati dei premi, sulla base delle seguenti estrazioni:

estrazioni settimanali con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti;

estrazioni mensili con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti;

estrazione annuale con un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente.

Il meccanismo però è molto farraginoso. Per vincere non è solo necessario attendere l’estrazione ma anche una comunicazione via pec o raccomandata che arriva dopo altro tempo.

Da qui l’idea dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cambiare l’assegnazione dei premi. Mentre i requisiti (maggiore età e residenza italiana) e le condizioni (pagamenti elettronici) dovrebbero rimanere le stesse.

La lotteria degli scontrini diventa una sorta di “Gratta e Vinci”?

Da un sistema di premi settimanali, mensili e annuali si passa a vincite istantanee. Proprio come un vero e proprio “Gratta e Vinci”, solo virtuale e più semplice. Ma come funzionerà?

Ogni scontrino idoneo alla lotteria (poiché conseguente a un pagamento elettronico) sarà dotato di Qr code che corrisponderà al biglietto elettronico e, una volta verificato (probabilmente tramite apposita app), comunicherà agli interessanti se allo stesso corrisponde, o meno, una vincita.

Si stanno già compiendo i passi necessari per cambiare la tecnologia. “L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Agenzia delle Entrate e Sogei (partner tecnologico dello Stato) stanno lavorando all’implementazione del sistema informatico e la tecnologia sarà tecnologicamente pronta, in versione ‘beta’, entro la fine del 2022. Il primo quadrimestre del 2023 sarà utilizzato per testare gli ambienti reali e verosimilmente nel secondo semestre 2023 potrà effettivamente entrare in funzione la tecnologia su tutto il territorio nazionale”. Ciò significa che registratori di cassa dovranno essere aggiornati per il nuovo sistema. L’Agenzia sta studiando modalità compatibili con le macchine attualmente a disposizione delle attività per non pesare sugli esercenti. Una volta trovata la quadra, i nuovi premi potranno diventare effettivi.