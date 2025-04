L’Italia del dolce pasquale al contrario: la migliore Colomba la fanno a Caserta, la migliore Pastiera  a Lecco

I risultati del Premio Regina Colomba – Regina Pastiera 2025 che si è svolto A Milano. I giurati hanno valutato i dolci dei tanti pasticcieri concorrenti, provenienti da sei regioni italiane e dal Canton Ticino

Da tempo il mondo della pasticceria riserva notevoli sorprese. La conferma viene ora dal Premio Regina Colomba – Regina Pastiera 2025 che si è svolto A Milano. I giurati hanno valutato i dolci dei tanti pasticcieri concorrenti, provenienti da sei regioni italiane e dal Canton Ticino. Tutti i dolci in gara erano accomunati dal fatto di essere realizzati con lievito madre e ingredienti del tutto naturali, senza additivi artificiali, senza aromi artificiali e/o naturali identici, senza semilavorati (i cosiddetti “mix”), senza coadiuvanti tecnologici, perché in tutte le manifestazioni organizzate sotto l’egida di Re Panettone ® vige la filosofia “Tutto naturale, solo artigianale”. Ebbene alla proclamazione dei vincitori della categoria Colomba, dolce iconico della milanesità è risultato primo in classifica un pasticciere del Sud, Michele Cappiello di Santa Maria Capua Vetere. Per converso la migliore pastiera a salire sul podio è stata quella realizzata da una pasticceria Di Lecco.

La ricetta obbligata per la partecipazione al concorso aveva criteri molto rigorosi: lievito madre farina canditi di agrumi in sospensione burro tuorli d’uovo zucchero in superficie glassa di zucchero uova e mandorle per la realizzazione della Colomba. Altrettanto rigorosa la ricetta della pastiera: crostata con involucro e strisce superiori di pasta frolla, ripieno a base di grano, ricotta, scorze d’arancia candite, zucchero, aromi naturali. Mattia Girardelli (Consulente ristorazione, cuoco Slow Food) membro della giuria Colombe ha dichiarato: In quest’edizione di Regina Colomba ho riscontrato il ritorno ai sapori naturali di un tempo; considerato il movimento pasticcieri moderni che negli ultimi tempi tendono ad aumentare il numero di ingredienti, ho premiato la scioglievolezza che ho trovato in tre colombe su diciassette. E tre su diciassette è tanto”.

Elena Formigoni (www.cucinama.com) della giuria Pastiere ha dichiarato dal canto suo “In ogni pastiera ho ritrovato l’espressione della tradizione del nostro territorio, a testimonianza della straordinaria varietà e ricchezza dell’Italia. È stato un viaggio nei sapori e nelle storie, che rende questo dolce ancora più speciale”.

L’elenco dei vincitori:

Colomba Classica

Pasticceria Cappiello, capo pasticcere Michele Cappiello, Santa Maria Capua Vetere, Caserta Pasticceria Roberto Pastry & Bakery, capo Pasticcere Roberto Moreschi, Chiavenna Sondrio Rizzo Bistrot & Coffee capo pasticcere Alessandro Rizzo Tarcento Udine

Categoria Pastiera