Leonardo ancora sugli scudi a Piazza Affari dopo maxi commessa in Malesia per 28 elicotteri governativi

Prosegue il buon momento per il titolo Leonardo, spinto dall’intesa con la Malesia per la fornitura di 28 elicotteri a uso governativo. Il contratto rafforza la presenza del gruppo italiano nell’area Asia-Pacifico

Prosegue il buon momento per il titolo Leonardo a Piazza Affari, sostenuto da nuove commesse internazionali e dal contesto favorevole per il settore della difesa. Il titolo guadagna il 1,76% a 51,94 euro sulla scia delle indiscrezioni su un possibile fondo europeo da 150 miliardi di euro per la sicurezza comune e sull’annuncio di un’importante fornitura di elicotteri alla Malesia.

Con questa iniziativa, Leonardo avvia il più esteso programma elicotteristico governativo finora sviluppato nel Paese. Attualmente, l’azienda supporta oltre 70 operatori in Malesia, con una flotta superiore a 240 elicotteri e oltre 40mila ore di volo all’anno.

Leonardo, commesse in Malesia: 28 elicotteri per usi governativi

In occasione del salone Lima (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition), in corso in Malesia dal 20 al 24 maggio, il gruppo italiano ha comunicato insieme al partner locale Weststar Aviation Services – uno dei principali operatori elicotteristici nel settore oil & gas nella regione – l’avvio di un programma per la fornitura di 28 elicotteri destinati a diversi enti governativi malesi.

Il piano prevede un mix di ordini fermi e opzioni su più modelli della gamma Leonardo, con prime consegne previste tra il 2026 e il 2027. I velivoli saranno impiegati per attività di ordine pubblico, emergenza, soccorso, trasporto e protezione civile, e saranno utilizzati da enti come polizia, vigili del fuoco ed esercito.

La componente militare del programma riguarda in particolare la fornitura di elicotteri AW149 alla forza aerea e all’esercito, destinati a operazioni di ricerca e soccorso. I mezzi saranno concessi in leasing da Weststar al governo malese.

L’intesa prevede anche la localizzazione di servizi di supporto tecnico e addestramento nel Paese, in linea con l’approccio collaborativo già adottato da Leonardo in altri mercati esteri. La società è presente in Malesia da anni, con attività che includono manutenzione, riparazione e formazione, grazie anche alla Leonardo Training Academy: un centro di addestramento avanzato con sede locale, che serve l’intera regione Asia-Pacifico.

Analisti cauti, ma il mercato premia la visibilità

Gli analisti di Equita hanno accolto positivamente l’ordine malese, ma mantengono una posizione prudente: rating “Hold” e target price a 50 euro. “Sebbene la dimensione potenziale complessiva dell’ordine sia rilevante, è distribuita su più anni e quindi non rientra nella categoria dei ‘jumbo order’ capaci di influenzare la guidance annuale”, spiegano dalla Sim. Intanto il titolo ha guadagnato quasi il 100% da inizio anno.