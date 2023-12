La politica sale in bicicletta. Deputati e senatori creano un intergruppo parlamentare

Una trentina di parlamentari si schierano a favore dell’uso della bicicletta per la mobilità sostenibile. La FIAB soddisfatta dell’iniziativa attende risultati

Le biciclette italiane sono tra le più apprezzate al mondo. In un anno il fatturato delle case costruttici è cresciuto del 10% raggiungendo il record di 2 miliardi di euro. Purtroppo per i ciclisti sono aumentati anche gli incidenti mortali. Tra le cause che in Italia fanno contare decine di vittime, non c’è solo l’incuria di automobilisti e camionisti, ma anche la scarsa sicurezza e la mancanza di piste ciclabili per girare tranquilli.

Il tema è esteso a tutta la mobilità che non ha impatti ambientali. La bicicletta è segno di libertà, di leggerezza nella quotidianità, mezzo adatto a percorrere chilometri e chilometri nelle condizioni più diverse. In economia, nello spettacolo, nel mondo dell’arte ci sono famosi testimonial della pedalata.

Ma a smuovere le acque sulla sicurezza e l’uso della bici è arrivata anche la politica. Si è organizzata addirittura con un nuovo gruppo interparlamentare. Una composizione bipartisan ( come per i club calcistici) eco con il nome di “Mobilità ciclabile – Italia in Bici”. Deputati e senatori, donne e uomini, pronti a darsi da fare con provvedimenti ad hoc. Stando seduti sugli scranni o spingendo sui pedali ? Vedremo.

La presentazione alla Camera dei deputati dell’intergruppo è stata fatta dall’on. Davide Bergamini, nominato presidente del sodalizio e da Giuliano Giubelli, vice presidente della FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

Bici è bello, ma….

La Fiab ha cercato a lungo questo “traguardo di partenza” che “ lo so è un ossimoro- ha detto Giubelli- ma essere qui è molto importante perché il Parlamento è il luogo dove si prendono le decisioni” e il tema va affrontato. “Si tratta – ha aggiunto Bergamini – di un gruppo trasversale che da subito ha ricevuto una trentina di adesioni provenienti da tutte le forze politiche. Credo che potrà iniziare a lavorare molto bene dai primi mesi dell’anno nuovo con una serie di incontri tematici”. Ci fosse stato ancora Romano Prodi in Parlamento la leadership spettava a lui e tutti gli altri a far da gregari.

I parlamentari con il loro gruppo possono fare molto, affrontare in modo costruttivo i vari aspetti legati agli spostamenti a pedali classici o assistiti.

I numeri portati nell’occasione dalla FIAB inquadrano la situazione meglio di qualunque considerazione. Il 45% degli spostamenti quotidiani in Italia avviene con auto privata per tragitti tra 2 e 10 km. Il 30% copre addirittura una distanza sotto i 2 km. Ovviamente tra loro ci sono anche On. e Sen. Quindi, una grande fetta degli spostamenti in auto ( auto blu incluse, a Roma e dappertutto) è su distanze brevissime: cioè a portata di bici.



Il mercato va bene con i prezzi per l’acquisto di una bici nuova a partire da 100 euro. In certe zone d’Italia è molto fiorente il mercato dell’usato e-purtroppo- sono aumentati anche i furti a privati o rivenditori.

Il 2024 dovrà imprimere una sterzata a tutta la mobilità leggera spendendo i soldi già stanziati. Le amministrazioni locali che vogliono abbattere le emissioni di CO2 hanno ora l’occasione di parlare direttamente con deputati e senatori, che nel frattempo (speriamo) si saranno alzati dagli scranni parlamentari, sensibili a sicurezza stradale (c’è poco da scherzare), investimenti finalizzati, parcheggi, bike sharing ,percorsi sicuri. Così la transizione verde la facciamo anche pedalando. E se siamo in gruppo, è molto meglio.