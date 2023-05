La Migliore Pizzeria in Europa? E’ Sartoria Panatieri a Barcellona

Il premo 50 Top Pizza Europa 2023. Il locale di Rafa Panatieri e Jorge Sastre ha scalzato dal podio 50 Kalò di Ciro Salvo a Londra finito dietro la pizzeria di Christian Puglisi di Copenaghen. L’elenco delle 50 migliori pizzerie europee

Avviso ai naviganti: siete in viaggio per l’Europa e avete nostalgia di una pizza napoletana eccellente? Per chi è in Spagna e per l’esattezza a Barcellona la risposta è facile: bisogna recarsi alla Sartoria Panatieri in Calle de l’Encarnació, 51 eletta come la migliore pizzeria nella classifica 50 Top Pizza Europa 2023. Un successo importante per la pizzeria di Rafa Panatieri e Jorge Sastre, che si aggiudica anche il premio speciale Pizza of the Year 2023 con una pizza a base di Salsa de tomates cherry asados, mozzarella y holandesa de albahaca.

Per il secondo posto in classifica bisogna spostarsi a Copenaghen e raggiungere la pizzeria di Christian Puglisi. I Panatieri e Puglisi hanno scalzato dal trono la pizzeria 50 Kalò, aperta da Ciro Salvo a Londra classificata quest’anno al terzo posto.

La Spagna è la nazione più rappresentata nella guida con 17 indirizzi, seguita dall’Inghilterra con 16 indirizzi, poi la Germania con 15 e la Francia con 13, per un totale di 33 nazioni coinvolte. In generale, tutto il movimento europeo della pizza di qualità ha trovato un’importante spinta in avanti nell’ultimo anno.

In seconda posizione la pizzeria di Christian Puglisi a Copenaghen, in terza 50 Kalò di Ciro Salvo a Londra

Tornando ai premi, la pizzeria di Francesco Calò, Via Toledo Enopizzeria a Vienna, in Austria, si è aggiudicata il premio speciale Best Wine List 2023 – Asti DOCG Award.

Quinta posizione per Pizza Zulù, a Fürth, a cui va anche il premio Made in Italy 2023 – Mammafiore Award; sesta la pizzeria Fratelli Figurato, a Madrid; settima Forza, a Helsinki, che si aggiudica il Best Fried Food – Il Fritturista 2023 – Oleificio Zucchi Award; ottavo posto per Napoli on the Road, a Londra, di Michele Pascarella, che si è aggiudicato anche l’ambito Pizza Maker of the Year 2023 – Ferrarelle Award; al nono posto nNea, ad Amsterdam. Chiude la top ten La Balmesina, a Barcellona.

In Spagna la più grande concentrazione di pizze premiate, seguono Inghilterra e Germania

Tra gli altri premi speciali: Performance of the Year 2023 – Robo Award va alla francese IMperfetto, a Puteaux; Best Service 2023 – Goeldlin Award va a La Pizza è Bella Gourmet, a Bruxelles; New Entry of the Year 2023 – Solania Award va a Baldoria, a Madrid; Best Beer Service 2023 – Birrificio Fratelli Perrella Award va a Demaio, a Bilbao; infine il premio One to Watch 2023 – Fedegroup Award va a Cloud Factory, a Esch-sur-Alzette, in Lussemburgo.

La Classifica Completa di 50 Top Pizza Europa 2023:

1 Sartoria Panatieri – Barcellona, Spagna

2 Bæst – Copenaghen, Danimarca

3 50 Kalò – Londra, Inghilterra

4 Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria

5 Pizza Zulù – Fürth, Germania

6 Fratelli Figurato – Madrid, Spagna

7 Forza – Helsinki, Finlandia

8 Napoli on the Road – Londra, Inghilterra

9 nNea – Amsterdam, Paesi Bassi

10 La Balmesina – Barcellona, Spagna

11 Imperfetto – Puteaux, Francia

12 La Pizza è Bella Gourmet – Bruxelles, Belgio

13 Baldoria – Madrid, Spagna

14 Kytaly – Ginevra, Svizzera

15 La Piola Pizza – Bruxelles, Belgio

16 Forno d’Oro – Lisbona, Portogallo

17 Demaio – Bilbao, Spagna

18 L’Antica Pizzeria – Londra, Inghilterra

19 Malafemmena – Berlino, Germania

20 Surt – Copenaghen, Danimarca

21 Guillaume Grasso – Parigi, Francia

22 ‘O Ver – Londra, Inghilterra

23 Pizzeria Luca – Copenaghen, Danimarca

24 San Gennaro – Zurigo, Svizzera

25 Matto Napoletano – Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord

26 Belli di Mamma – Budapest, Ungheria

27 Little Pyg – Dublino, Irlanda

28 Odori – Atene, Grecia

29 Piazza Sorrento – Krefeld, Germania

30 La Manifattura – Parigi, Francia

31 Pizzeria Luca – Helsinki, Finlandia

32 Mr. Pizza – Dortmund, Germania

33 Majstor I Margarita – Belgrado, Serbia

34 Ostro. – Danzica, Polonia

35 450°C – Turku, Finlandia

36 Cloud Factory – Esch-sur-Alzette, Lussemburgo

37 Animaletto Pizza Bar – Bucarest, Romania

38 Ciao a Tutti – Varsavia, Polonia

39 Pietra – Belgrado, Serbia

40 Pop’s Pizza – Lubiana, Slovenia

41 Oro di Napoli – Santa Cruz de Tenerife, Spagna

42 Arte Bianca – Sagres, Portogallo

43 Franko’s Pizza & Bar – Zagabria, Croazia

44 Dalmata – Parigi, Francia

45 Infraganti Pizza Bar – Alicante, Spagna

46 Zielona Górka – Pabianice, Polonia

47 Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slovacchia

48 PEPPO’S – Pizzeria Contemporanea – Riga, Lettonia

49 Pizza Nuova – Praga, Repubblica Ceca

50 Kaja Pizza Köök – Tallinn, Estonia