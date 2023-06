Kering acquista Creed. Il Gruppo francese del lusso acquisisce lo storico marchio inglese di profumi

Rilevato il 100% del marchio dai fondi controllati da BlackRock Long Term Private Capital Europe e dall’attuale Presidente Javier Ferrán. Creed, fondata nel 1760 è particolarmente apprezzata per il suo profumo Aventus, tra le fragranze più vendute al mondo

Il Gruppo Kering entra prepotentemente nel mercato dei profumi di lusso. Il colosso francese, guidato dal miliardario François-Henri Pinault e proprietario tra gli altri di Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga e Yves Saint Laurent ha firmato un accordo per l’acquisizione di Creed, storico marchio inglese di profumi di nicchia fondato nel 1760. Il Gruppo tramite la nuova divisione Kering Beauté, rileverà il 100% del brand dai fondi controllati da BlackRock Long Term Private Capital Europe e dall’attuale Presidente Javier Ferrán che avevano rilevato, nel 2020, l’azienda dalla famiglia fondatrice l’azienda.

Ancora sconosciute le cifre dell’accordo. La transazione, completamente in contanti, è prevista per essere completata nel secondo semestre del 2023, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni dalle autorità di regolamentazione della concorrenza.

Creed: una storia di successo

Fondata nel 1760 da James Henry Creed come sartoria al servizio delle famiglie reali europee, iniziò la propria avventura imprenditoriale inviando al re Giorgio III dei guanti profumati, divenendo, in seguito, fornitore della casa reale. House of Creed è diventata negli anni una rinomata casa di fragranze di lusso, con un prestigioso patrimonio familiare. Guidata da Olivier Creed e suo figlio Erwin, la casa di Creed è conosciuta per la sua creatività e la tradizione artigianale. Creed possiede una ricca collezione di profumi sofisticati incluso l’iconico Aventus che si posiziona regolarmente tra i primi posti delle classifiche delle fragranze di lusso in tutto il mondo. Con una rete di 36 negozi monomarca e una distribuzione di alta qualità attraverso circa 1.400 punti vendita globali, Creed offre un’esperienza personalizzata e di lusso ai propri clienti.

Negli ultimi anni, Creed ha registrato una rapida crescita a due cifre e una notevole redditività con margini EBITDA molto elevati, senza mai scendere a compromessi con la qualità del prodotto o sul posizionamento del marchio. Nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2023, l’azienda ha generato ricavi per oltre 250 milioni di euro.

Kering: prima acquisizione per la nuova divisione Kering Beauté

L’acquisizione di Creed rappresenta la prima mossa strategica di Kering Beauté, nuova divisione del Gruppo creata da pochi mesi, la cui direzione è stata affidata a Raffaella Cornaggia. Perfettamente in linea con il suo portafoglio di rinomati marchi di lusso, Creed “fornirà l’opportunità di ottenere immediatamente una scala adeguata, un profilo finanziario eccezionale e una piattaforma di alto livello per sostenere lo sviluppo futuro di altri marchi di fragranze sfruttando in particolare la distribuzione globale di Creed” spiega nella nota d’acquisizione il gruppo francese.

Tra gli obiettivi di Kering Beauté vi è quello di far accelerare lo sviluppo di Creed sul mercato cinese e nel settore del Travel Retail, nonché l’espansione del portafoglio di fragranze femminili, prodotti per il corpo e per la casa.

Il segmento delle fragranze di lusso di fascia alta è caratterizzato da una dinamicità notevole, con tassi di crescita a due cifre, una redditività elevata e una frequenza significativa dei ricavi. Queste caratteristiche consentono al settore di essere resiliente durante diverse fasi del ciclo economico. La categoria beauty rappresenta un’estensione naturale dell’universo di Kering e il Gruppo è fiducioso che la sua espansione in questo segmento strategico creerà valore duraturo sia per il Gruppo stesso che per le sue Maison.

“L’acquisizione di Creed rappresenta la prima mossa strategica di Kering Beauté e dimostra il nostro impegno a sviluppare una posizione di rilievo nel segmento del beauty di lusso. Sono entusiasta che oggi le nostre storie e i nostri valori si uniscano attorno a questo spirito di imprenditorialità familiare ed eccellenza, per accelerare il nostro viaggio nel settore del beauty, e sono lieto che il marchio si unisca alle Maison di lusso di Kering” ha commentato François-Henri Pinault, presidente e amministratore delegato di Kering.

“Creed ha un posizionamento unico nel mercato delle fragranze. Vediamo in questa operazione una motivazione molto convincente e vantaggi strategici reciproci in termini di competenze, rete di distribuzione e presenza geografica. Non vediamo l’ora di lavorare con il CEO Sarah Rotheram e il suo appassionato team per continuare a guidare il successo di Creed in tutto il mondo” ha commentato Raffaella Cornaggia, CEO di Kering Beauté.