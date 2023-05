Juve penalizzata di 10 punti per le plusvalenze dalla Corte d’appello Figc: per ora è fuori dalla Champions

La Corte d’appello della Federcalcio ha condannato la Juventus per le plusvalenze di 10 punti in classifica retrocedendola dai 69 punti conquistati sul campo a 59 – Per ora la Juve, che è finita settima in classifica, è fuori dalla Champions con una perdita economica di molti milioni

Dieci punti di penalizzazione alla Juve da scontare in questo campionato: è la decisione della Corte d’appello della Figc nel processo sulle plusvalenze. Per ora la Juve è fuori dalla Champions con una perdita economica di decine di milioni che ha pesato anche sul titolo in Borsa. Da 69 punti conquistati sul campo la Juve viene retrocessa a 59 punti, cioè 5 in meno del Milan che è quarto in classifica, anche se la Juve sta ancora giocando la partita con l’Empoli proprio stasera e fra qualche giorno ci sarà lo scontro diretto proprio con il Milan. Assolti invece gli 8 dirigenti di secondo livello della società bianconera che erano sul banco degli imputati.

La società Juventus sta pensando di ricorrere in appello presso il collegio di garanzia del Coni ma, sull’altro piatto della bilancio, c’è un’altra temibilissima insidia per il club bianconero e cioè il processo per gli stipendi che potrebbero configurare un reato come il falso in bilancio e come la slealtà sportiva con il rischio di nuove penalizzazioni da scontare però forse nella prossima stagione.

A conti fatti una stagione cominciata male – con l’immediata rottura del crociato di Paul Pogba – sta finendo peggio per la Juve sia sul campo – per le sconfitte nelle semifinali di Champions e di Coppa Italia – che sul piano del giustizia sportiva. Pensare che siano in arrivo rivoluzioni societarie in vista della prossima stagione è il meno che possa succedere.