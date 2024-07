Italfinance investe e crea una Business Unit dedicata ai servizi ESG

“ITALFINANCE non si ferma mai di fronte alle sfide del mercato e alle esigenze di crescita e sviluppo delle imprese, ed è così che nasce una nuova Business Unit, interamente dedicata ai servizi Environmental, Social, and Governance (ESG)

Sostenibilità e responsabilità sociale sono i temi verso lo sviluppo sostenibile delle imprese. Italfinance con sede principale a Lecco cresce nei servizi e si posiziona tra le società più significative nell’assistere le imprese, sono le parole di Carlo Olivetti, parter e CEO.

ITALFINANCE è società di mediazione creditizia e consulenza in finanza di impresa e finanza agevolata, nata quasi 40 anni fa partendo dai comparti del leasing e del noleggio di beni strumentali, per poi ampliare e diversificare e la sua offerta per le imprese a seconda delle esigenze del mercato. E ora, per affiancare le imprese nel raggiungimento degli obiettivi ESG e rispondere alla richiesta degli stakeholder (consumatori, banche, investitori, etc..), è stata creata una divisione per dare la possibilità alle aziende di migliorare performance, reputazione, innovazione e resilienza in questo specifico ambito: a partire dal 2024 tutte le imprese dovranno, infatti, progressivamente rendicontare gli avanzamenti relativi all’impatto ambientale, sociale e di organizzazione.

I nuovi Servizi ESG-Sostenibilità di ITALFINANCE comprendono la consulenza e una serie di soluzioni per aiutare le aziende a integrare pratiche sostenibili nelle loro operazioni quotidiane e strategie a lungo termine: dal rating ESG, per misurare le performance di un’azienda in base ai criteri ESG, al bilancio di sostenibilità, fino a percorsi per la formazione di Manager o Expert ESG, che mirano a sviluppare competenze specifiche nel campo della sostenibilità aziendale, seguendo i criteri ESG.

Ennio Manzi, partner e Responsabile della Divisione di Finanza Agevolata di ITALFINANCE, che affianca i clienti nella preparazione di ogni bando (nazionale e regionale), per ottenere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, dichiara: “La sostenibilità non è più un’opzione, ma una necessità. Con la creazione di questa nuova Business Unit, ITALFINANCE dimostra il proprio impegno a supportare i suoi clienti nell’adozione di pratiche responsabili che generino un impatto positivo sull’ambiente e sulle aziende stesse, anche dal punto di vista finanziario. Abbiamo creato un team di professionisti altamente specializzati, guidati da Camillo Zana, che offrono alle imprese una consulenza personalizzata e chiavi in mano. Di fatto, con ITALFINANCE le aziende hanno un unico interlocutore per ogni aspetto legato all’accesso al credito e ai servizi ESG e questo è un enorme valore aggiunto in termini di trasparenza, efficienza e risparmio di costi”.

“La decisione di ITALFINANCE di investire in Servizi ESG è motivata dalla crescente domanda di trasparenza e responsabilità da parte degli investitori, dei consumatori e delle parti interessate. La nuova Divisione opererà in stretta collaborazione con tutti i settori aziendali per garantire che la sostenibilità sia al centro di ogni decisione di business e che le aziende possano potenziare la loro competitività”, conclude Carlo Olivetti.