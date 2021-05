Intesa Sanpaolo: Pmi lombarde, export in Germania e Spagna

La banca organizza un ciclo di incontri per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese: l’ultimo focus sui due Paesi ai quali l’Italia destina complessivamente il 17% del proprio export

Il 2021 sarà l’anno della ripresa, soprattutto degli scambi commerciali internazionali. Per il made in Italy è un treno da non perdere e proprio per questo Intesa Sanpaolo sta organizzando una serie di incontri a favore delle piccole e medie imprese per “istruirle” sulle opportunità migliori. L’ultimo focus era dedicato alle Pmi lombarde (la Lombardia produce un quinto del Pil nazionale), alle quali è stato illustrato uno studio condotto da Deloitte, sull’andamento economico di alcuni Paesi partner, in questo caso Germania e Spagna. Quest’anno ci si aspetta una forte accelerazione degli scambi internazionali per tutti i Paesi mondiali, con un +7,5% nelle economie avanzate e un +9,2% nelle economie in via di sviluppo. Con particolare riferimento alla Germania, a cui l’Italia destina circa il 12,5% del proprio export, i dati mostrano una ripresa generale del Paese, con l’andamento del recovery index che sul finire del 2021 torna quasi ai livelli pre-crisi, trainata principalmente dalle vendite retail e dalla fiducia dei consumatori. Per la Spagna, alla quale l’Italia destina circa il 4,6% del proprio export, si prevede invece una progressiva ripresa dei livelli pre-crisi solo sul finire dell’ultimo trimestre del 2022.

Il programma 2021 dello Smart International Tour, quest’anno alla seconda edizione, prevede un ciclo di 23 webinar rivolti alle imprese clienti della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, per sostenerle nella crescita internazionale. Il ciclo di appuntamenti si focalizza in generale su 7 aree di interesse per le Pmi che vogliono crescere nei mercati esteri di Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Spagna, Emirati Arabi Uniti e Romania. Questa iniziativa per supportare le aziende nel rilancio delle attività economiche in mercati esteri contribuisce anche ad attuare uno dei pilastri di “Motore Italia”, il programma recentemente avviato da Intesa Sanpaolo per favorire la liquidità e investimenti nella transizione sostenibile e digitale delle imprese e che mette a disposizione delle imprese lombarde oltre 13 miliardi di euro di nuovo credito.

“L’iniziativa Smart International Tour – ha commentato Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo – testimonia la nostra proficua collaborazione con Deloitte alla luce dell’interesse crescente verso i mercati esteri da parte delle imprese italiane nell’ottica di una ripresa accelerata. I percorsi di internazionalizzazione sono un caposaldo della strategia di Intesa Sanpaolo che resta l’interlocutore ideale per affiancare le PMI anche per questi obiettivi. La seconda edizione dell’iniziativa, giunta a metà del suo percorso, ha registrato un’ottima partecipazione di imprenditori che hanno manifestato grande interesse per i temi trattati con focus sulla ripartenza economica e sulle prospettive di sviluppo delineate nei mercati esteri. Già nella prima edizione 2020 abbiamo coinvolto moltissime PMI e identificato con esse nuove opportunità di business in Italia e all’estero, pur nel difficile contesto di emergenza sanitaria”.