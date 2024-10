Intesa Sanpaolo, nasce a Genova il Laboratorio Esg Liguria: un hub per la sostenibilità delle Pmi

Intesa Sanpaolo inaugura il Laboratorio Esg a Genova, un’iniziativa per accelerare la transizione sostenibile delle piccole e medie imprese, promuovendo modelli di business inclusivi e in linea con gli obiettivi del Pnrr. Cos’è e qual è la sua missione

A Genova è stato inaugurato il Laboratorio Esg Liguria, un’iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo, la Camera di Commercio di Genova, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e Srm Centro Studi e Ricerche. Questa iniziativa, con il supporto dell’Intesa Sanpaolo Innovation Center, mira ad accelerare la transizione sostenibile delle piccole e medie imprese (Pmi) locali, accompagnandole verso modelli di business più inclusivi e sostenibili, in linea con gli obiettivi del Pnrr.

Inaugurazione al Porto Antico: un nuovo punto di riferimento

L’inaugurazione del laboratorio si è tenuta presso il Porto Antico di Genova, uno dei luoghi simbolo della città. La sede fisica del Laboratorio si trova all’interno del Genova Blue District, uno spazio recentemente rinnovato grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, e pensato per stimolare lo sviluppo sostenibile dell’area metropolitana.

L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali del vicesindaco di Genova, Pietro Piciocchi, e ha visto gli interventi di vari rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo, ha introdotto gli scenari economici che le imprese locali potranno affrontare durante la transizione sostenibile. Massimo Deandreis, direttore generale di Srm, ha invece posto l’accento sull’importanza dell’economia del mare per il territorio ligure.

Cos’è il Laboratorio Esg

Il Laboratorio Esg di Genova rappresenta una struttura innovativa nata per supportare le Pmi nel migliorare il proprio profilo di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Questo nuovo hub funge da acceleratore per la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese, grazie anche alla collaborazione con startup innovative, associazioni di categoria, università, e centri di ricerca.

In particolare, il Laboratorio offrirà consulenza e supporto concreto per integrare i principi della sostenibilità nei modelli di business. Circularity, Nativa, CE Lab e Lexacta saranno partner chiave nell’erogazione di servizi di consulenza, informazione e assessment per le imprese del territorio.

La missione del Laboratorio

L’obiettivo principale del Laboratorio Esg Liguria è promuovere una crescita sostenibile e competitiva delle Pmi liguri, focalizzandosi sulle peculiarità territoriali come l’economia del mare. Genova, infatti, rappresenta un centro di eccellenza in questo settore, grazie alla presenza di istituti di ricerca di rilievo come l’Iit (Istituto italiano di tecnologia) e l’Università di Genova, oltre che all’impegno di enti come Genova Smart City e Genova Blue District.

Il Laboratorio si pone come catalizzatore di idee e progetti innovativi, incoraggiando le imprese locali a diventare attori protagonisti della transizione ecologica, con un focus specifico sull’economia circolare e la sostenibilità ambientale.

I primi appuntamenti: focus su blue economy e nautica

Il calendario degli eventi del Laboratorio Esg Liguria prevede una serie di appuntamenti chiave. A novembre si terrà un webinar dedicato alla Blue Economy, in cui verrà analizzato il recente report di Intesa Sanpaolo Innovation Center dal titolo “Ocean – Nutrition, Sustainability, Technology”, che esplora il legame tra la salute degli oceani e la sostenibilità globale.

A dicembre, invece, verrà presentato il progetto “Venture Building Filiera Nautica”, un’iniziativa che punta a trasformare la filiera nautica italiana grazie all’innovazione digitale. Questo progetto, promosso da Cdp Venture Capital Sgr, prevede la creazione di dieci startup nei prossimi tre anni, coinvolgendo partner strategici come Intesa Sanpaolo, Fincantieri e Fondazione Compagnia di San Paolo.

L’impegno Esg di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo ha mostrato un forte impegno nel supportare le Pmi nella loro transizione verso modelli di business sostenibili. Il Piano d’impresa 2022-2025 prevede infatti un plafond di 8 miliardi di euro per investimenti in economia circolare, e la banca ha già erogato oltre 7 miliardi di euro di S-Loans, strumenti finanziari legati al raggiungimento di obiettivi Esg.

Inoltre, il gruppo ha stanziato 76 miliardi di euro per la transizione energetica delle imprese, con una linea di credito innovativa chiamata S-Loan Cer (Comunità energetiche rinnovabili), che premia le imprese che investono nelle energie rinnovabili. Tra i partner strategici per la consulenza ci sono Acea, impegnata nell’uso efficiente delle risorse idriche, e altri attori del settore energetico.

“Il sistema imprenditoriale esprime nuova consapevolezza verso le tematiche Esg e un cambiamento di mentalità eticamente virtuoso e cruciale per la competitività nel lungo periodo. Il Laboratorio Esg Liguria si propone di guidare e dove possibile anticipare questa tendenza, in un’ottica di sinergia tra pubblico e privato, offrendo importanti occasioni di incontro, consulenza, formazione. In Liguria, Intesa Sanpaolo sostiene le imprese di ogni dimensione per ripensare il business in modo più sostenibile: le aiutiamo ad accedere ai fondi del Pnrr tramite la piattaforma gratuita Incent Now e mettiamo a disposizione 2 miliardi di euro, con un programma di iniziative che guardano al rinnovamento industriale, allo sviluppo estero e di nuovi mercati, al progresso digitale e alla cybersicurezza come strumenti per il necessario cambio di passo” ha commentato Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo.

“Attraverso iniziative come queste, la Fondazione rafforza il suo ruolo di agente di sviluppo sostenibile in Liguria e contribuisce così alla diffusione di una cultura della sostenibilità nella società. A Genova, in particolare, questo impegno si concretizza in un ecosistema che coinvolge attori e istituzioni locali, promuovendo azioni di sensibilizzazione in linea con gli Obiettivi 2030 dell’Onu e l’approccio olistico che guida la nostra attività istituzionale per il bene comune” ha spiegato Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo.

“L’obiettivo comune è generare un effetto moltiplicatore, che dura nel tempo, dei progetti finanziati con il Pnrr sulla nostra città, un obiettivo che possiamo centrare grazie a iniziative congiunte come il Laboratorio Esg Liguria, che dimostra grande fiducia nelle potenzialità del nostro territorio a livello regionale” ha dichiarato Pietro Piciocchi, Vicesindaco del Comune di Genova.