Inter-Salernitana, Inzaghi alla ricerca della vittoria perduta: la corsa scudetto vieta passi falsi

Inter a caccia di una vittoria contro la Salernitana per restare in corsa scudetto e mettere pressione a Milan e Napoli ma i campani, fanalino di coda, non faranno sconti

Inter-Salernitana, alla ricerca della vittoria perduta. I nerazzurri inaugurano la 28esima giornata con la consapevolezza di non poter più sbagliare, specialmente nel weekend in cui si affrontano anche Napoli e Milan. L’anticipo di San Siro diventa così importantissimo in chiave scudetto, visto che vincere vorrebbe dire salire al primo posto e mettere ulteriore pressione alla sfida del Maradona, mentre commettere un passo falso avrebbe risvolti pesantissimi sotto tutti i punti di vista.

Inter-Salernitana (20.25, Dan e Sky)

Fino a qualche tempo fa sarebbe stata una partita senza storia, invece ora Inter-Salernitana non è più così scontata. Certo, i nerazzurri restano ampiamente favoriti, ma le difficoltà emerse nelle ultime partite (su tutte quella col Genoa, grossomodo equivalente ai campani) inducono a non dare nulla per scontato. I numeri, del resto, non mentono e ci dicono che la squadra di Inzaghi non vince in campionato dalla gara col Venezia dello scorso 22 gennaio, peraltro in pieno recupero. Ad accompagnare l’astinenza di successi c’è poi la difficoltà a segnare, certificata da quattro partite consecutive senza gol tra Serie A e coppe varie: le punte non vedono più la porta e gli altri reparti, fino a poche settimane fa produttivi come nessun altro, non riescono a sopperire.

L’Inter resta il miglior attacco del torneo, dunque è lecito pensare che si tratti solo di una crisi passeggera, ma è chiaro che il tempo stringe: a 11 giornate dalla fine (12 per lei, a cui manca ancora la gara di Bologna) gli errori cominciano a pesare parecchio. Questa sera, insomma, i nerazzurri hanno un bisogno assoluto di vittoria, ma di fronte troveranno una squadra affamata e sbarazzina, rilanciata dalla cura Nicola e decisa a giocarsela senza troppi calcoli, proprio come contro il Milan. Sottovalutarla sarebbe un errore imperdonabile, tanto più che Inzaghi, a differenza del collega granata, ha davvero molto da perdere.

Inter-Salernitana, le formazioni

Il peso della posta in palio, unito alla consapevolezza che quella di Liverpool, a meno di clamorosi colpi di scena, è un’impresa quasi impossibile, induce il tecnico dell’Inter a non esagerare col turnover, anche se il calendario fitto lo rende comunque indispensabile. De Vrij, Calhanoglu e Perisic dovrebbero riposare, per un 3-5-2 che vedrà così Handanovic in porta, Skriniar, Ranocchia e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini e Darmian a centrocampo, Dzeko e Lautaro in attacco. Nessun timore reverenziale per Nicola, che vuole tentare il tutto per tutto: privo di Ribery, indisponibile dopo l’incidente d’auto avuto in settimana, proverà a espugnare San Siro con un 4-2-3-1 con Sepe tra i pali, Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri nel reparto arretrato, Coulibaly ed Ederson in mediana, Verdi, Bonazzoli e Kastanos alle spalle dell’unica punta Djuric.