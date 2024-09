Il mischiglio della Basilicata: la farina di grano, legumi e cereali dalle eccellenti proprietà nutrizionali

Questa pratica nacque da necessità: il grano, essendo una merce preziosa, era spesso utilizzato per pagare le gabelle imposte dal regno dei Borboni. Oggi il mischiglio, riconosciuto come Presidio Slow Food, è utilizzato in piatti locali come i rascatielli e altre preparazioni tipiche. Ecco i dettagli

Il mischiglio, recentemente riconosciuto come Presidio Slow Food, è una farina tradizionale della Basilicata che merita attenzione non solo per il suo valore culturale, ma anche per le sue eccezionali proprietà nutrizionali. Questa miscela, che varia a seconda della zona di produzione e può includere grano Carosella, grano duro Senatore Cappelli, fave, ceci, orzo e avena, presenta un profilo nutrizionale ricco e bilanciato.

La storia e le radici del mischiglio

Le origini del mischiglio risalgono al periodo in cui i contadini della regione, di fronte a una carenza di farina di grano, decisero di combinare i cereali con le farine di legumi come fave e ceci. Questa pratica nacque da necessità: il grano, essendo una merce preziosa, era spesso utilizzato per pagare le tasse e le gabelle imposte dal regno dei Borboni, rendendolo scarso e costoso per l’uso quotidiano.

Questo non solo consentiva di ottenere una farina più abbondante, ma migliorava anche il valore nutrizionale degli alimenti preparati. Così, il mischiglio divenne una soluzione ingegnosa per garantire una dieta più equilibrata e sostenibile in tempi difficili.

Un mix nutritivo di cereali e legumi

Una delle caratteristiche più rilevanti del mischiglio è il suo contenuto di proteine vegetali, che rappresenta una valida alternativa alle fonti di proteine animali, utile soprattutto per chi segue una dieta vegetariana o vegana. Le proteine sono essenziali per la crescita e il mantenimento dei tessuti, mentre la fibra alimentare fornita dai legumi e dai cereali integrali aiuta a mantenere una buona salute digestiva e a regolare i livelli di zucchero nel sangue, con effetti positivi anche sul colesterolo.

Un’altra qualità importante del mischiglio è il suo apporto di carboidrati complessi. I cereali utilizzati, come il grano Carosella e il grano duro Senatore Cappelli, forniscono carboidrati che vengono assimilati lentamente dal corpo. Questo significa che offrono una fonte di energia duratura, evitando picchi di zucchero nel sangue e mantenendo un livello costante di energia nel corso della giornata. Questo è particolarmente vantaggioso per chi svolge attività fisica intensa o per chi cerca un supporto energetico duraturo durante la giornata.

Il mischiglio non è solo nutriente, ma è anche una fonte preziosa di minerali e vitamine. I legumi e i cereali sono ricchi di ferro, magnesio e zinco, minerali essenziali per il buon funzionamento del sistema immunitario, per la produzione di energia e per la salute delle ossa. Inoltre, le vitamine del gruppo B, presenti in abbondanza in questi ingredienti, sono fondamentali per il metabolismo e per il benessere del sistema nervoso.

Infine, non possiamo dimenticare gli antiossidanti presenti in alcune delle farine utilizzate, come il peperone crusco, che è spesso aggiunto ai piatti preparati con il mischiglio. Gli antiossidanti aiutano a combattere i radicali liberi nel corpo, riducendo il rischio di malattie croniche e promuovendo una buona salute generale.

Usi del mischiglio in cucina

In cucina, il mischiglio si distingue per la sua versatilità. Tradizionalmente, il mischiglio viene utilizzato per preparare i rascatielli, una pasta tipica della Basilicata, lavorata a mano e condita con salse semplici ma saporite, come quella di pomodoro, aglio e basilico, nota come scind scind. Questa pasta è spesso servita come una sorta di zuppa, accompagnata da pane o arricchita con peperone crusco a scaglie. Oltre ai rascatielli, il mischiglio può essere impiegato per preparare una varietà di piatti, come gnocchi, focacce e polpette. La sua versatilità lo rende adatto a essere utilizzato come base per dolci rustici, come biscotti e torte, dove il suo profilo nutrizionale conferisce un ulteriore valore ai prodotti finiti. Grazie alla sua ricchezza in proteine e fibra, il mischiglio non solo aggiunge sapore e consistenza ai piatti, ma contribuisce anche a una dieta equilibrata, combinando tradizione e salute in ogni preparazione.