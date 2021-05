Condividi Twitter

“Il gusto nella sfida”: Vignaioli Grandi Marchi e grandi Chef per ripartire assieme

Diciotto appuntamenti, prima online poi in presenza per abbinare grandi vini a ricette di chef stellati. Mastroberardino: un modo per testimoniare la nostra vicinanza al settore della ristorazione per noi fondamentale che, più di altri, ha patito le conseguenze della pandemia.

E’ assolutamente pacifica e poco antagonista “Il Gusto nella Sfida”, l’iniziativa promossa dall’Istituto Grandi Marchi per dare un segno di sensibilità e sostegno al mondo della ristorazione. Da giovedì 27 maggio sono in programma diciotto appuntamenti on-line che verranno trasmessi sulle diverse piattaforme social del gruppo e che vedranno protagonisti i vignaioli del gruppo IGM in un simpatico confronto con altrettanti chef di diverse regioni italiane. “In questi difficili mesi – spiega Piero Mastroberardino, Presidente IGM – abbiamo mantenuto sempre vivi i rapporti con il mondo della ristorazione. Da parte nostra c’era però anche il desiderio di fare qualcosa di tangibile, di mostrare in modo concreto la nostra vicinanza a questo settore per noi fondamentale e che, più di altri, ha patito le conseguenze della pandemia. Ed è così che è nata l’idea de “Il Gusto nella Sfida”, un progetto che vivrà due momenti ben distinti”. La prima fase prenderà il via giovedì 27 maggio. Ciascun viticoltore presenterà uno dei suoi vini lanciando un’amichevole challenge a uno chef, che la rilancerà proponendo un abbinamento con una propria ricetta. Un appuntamento a settimana che gli appassionati potranno seguire sui diversi social della piattaforma IGM (sito, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter) e che si concluderanno a settembre. Da qui partirà la seconda fase del progetto, che si svolgerà in presenza, con il passaggio dalla narrazione all’esperienza diretta. Ognuno dei diciotto chef coinvolti organizzerà una serata dove gli ospiti, oltre l’abbinamento proposto on-line, potranno provare un menu completo in cui i piatti dello chef incontreranno i vini dei produttori del gruppo Grandi Marchi. Di alto livello la partecipazione degli chef coinvolti con un dream team che, al momento, conta nomi stellati e coronati di: Gennaro Esposito (Torre del Saracino), Filippo Saporito (La Leggenda dei Frati), Pino Cuttaia (La Madia), Davide Palluda (All’Enoteca), Vincenzo e Antonio Lebano (Terrazza Gallia), Alessandro Lestini (La Locanda del Cardinale), Errico Recanati (Ristorante Andreina), Matteo Rizzo (Il Desco), Felice Sgarra (Casa Sgarra), Stefano Cerveni (Due Colombe), Daniele Zazzeri (La Pineta). “Un modo per rafforzare ulteriormente la naturale liaison che esiste tra chi produce vino e chi propone, quotidianamente e con grande professionalità, una cucina in grado di esaltare le nostre creazioni”, sottolinea ancora Mastroberardino. L’Istituto del Vino Italiano di Qualità Grandi Marchi (www.istitutograndimarchi.it), attualmente presieduto da Piero Mastroberardino, comprende diciotto iconiche aziende, tra le più rappresentative del Belpaese: Alois Lageder, Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, Antinori, Argiolas, Ca’ del Bosco, Carpenè Malvolti, Col D’Orcia, Donnafugata, Jermann, Lungarotti, Masi, Mastroberardino, Michele Chiarlo, Pio Cesare, Rivera, Tasca d’Almerita, Tenuta San Guido e Umani Ronchi. Per chi è interessato i 18 appuntamenti con “Il Gusto nella Sfida” si potranno seguire su Facebook: @IstitutoGrandiMarchi – https://www.facebook.com/IstitutoGrandiMarchi; Instagram: @istituto_grandi_marchi – https://www.instagram.com/istituto_grandi_marchi/; Twitter: IstitutoGrandiMarchi – https://twitter.com/GrandiMarchi; Youtube: IstitutoGrandiMarchi https://www.youtube.com/channel/UCDBK5TmieP2iaTFTPXKbl4Q/ Sito: www.istitutograndimarchi.it