La Casa di The Human Safety Net cerca giovani “changermakers” su temi di inclusività e sostenibilità: l’iniziativa si svolge il 23 maggio e il 10 giugno a Venezia

Questo è “Involved! Gamification for Sustainable Changemakers”, la nuova proposta della Casa di The Human Safety Net, che avrà luogo il 23 maggio e il 10 giugno dalle 17.00 alle 19.00 alle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia

Laboratori interattivi, attività di gamification e opportunità di connettersi con altri giovani changemakers impegnati sui temi dell’inclusione sociale e della sostenibilità.

L’evento, nato da un progetto delle associazioni Baba Jaga e A32030 Social Innovation Designers OdV nell’ambito del programma “Portineria di Sestiere Giudecca” promossa da CAV-CSV Venezia e parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 promosso da ASviS, si rivolge a studenti universitari changemakers che attraverso il processo della gamification potranno indagare e scoprire nuove strategie per avere un impatto positivo sulla società. I laboratori, aperti a tutti, saranno condotti da couselor d’eccezione quali Renato Mingardi e Atefa Kooshki di A2030 Next leaders, Elisa Brumat, Custode del Gioco e presidente di Baba Jaga, e Mario Cusmai, facilitatore di apprendimento esperienziale, play coach LEGO, Seroius Play, MTa, and Kaospilot.

Tra i partecipanti ci saranno realtà del territorio come i “Venice Rebels”, studenti dell’università IUSVE che lavorano sotto il coordinamentodell’agenziaCraftedediVeniSIA–Venicetheoldestcityofthefuture aldisegnodiunnuovopianostrategicoper garantire a Venezia un futuro sostenibile; gli studenti dell’università Ca’ Foscari di Venezia e dell’Università di Padova impegnati con UNDP e Generali Group a dare forma al prossimo Human Development Report e, infine, i giovani migranti e rifugiati dell’associazione A2030 Social Innovation Designers Next Leaders, anch’essi studenti delle Università di Venezia e di Padova. I partecipanti all’iniziativa potranno scegliere il laboratorio di maggior interesse, tra Social Skills Cards, Scramble Words Game, Buy the Body, LEGO® & CartAE workshop, oppure mettersi in gioco con più di un gruppo di lavoro per dare il proprio contributo su più fronti.

I laboratori termineranno alle ore 18.00

Sarà così poi visitare la mostra interattiva “A World of Potential” per esplorare i propri punti di forza e la mostra temporanea “About Us. Tracey Snelling for The Human Safety Net” nell’Art Studio.. L’evento si concluderà con il Social Impact Aperitif.

La partecipazione è libera con prenotazione obbligatoria su eventbrite.

La Casa di The Human Safety Net è aperta tutti i giorni tranne il martedì dalle ore 10.00 alle 19.00. Il giovedì, il sabato e la domenica l’ingresso è libero con donazione volontaria per i residenti a Venezia e Città Metropolitana, studenti delle università cittadine fino a 26 anni con tessera in corso di validità e possessori di Carta Venezia Unica. L’ultima domenica del mese l’ingresso è libero per tutti. Terrazze aperte tutte le domeniche. Per i gruppi scolastici e universitari l’ingresso è sempre libero.

Per prenotazioni: http://thehumansafetynet.org