Il Cucurummau, piatto siciliano a base di uova e pomodoro dal nome quasi impronunciabile, ma dalla lunga storia. La ricetta

L’uovo “Cucurummau” è un piatto tipico siciliano che incarna la tradizione contadina tramandata nei secoli. Si adatta a ogni stagione ed è facile da preparare

Dal nome quasi impronunciabile ma dal gusto inconfondibile: il “Cucurummau” è un piatto tipico della tradizione siciliana, preparato con uova e pomodoro. Un piatto che porta con sé secoli di storia contadina e il calore delle cucine di una volta, dove la creatività e l’ingegno trasformavano ingredienti semplici in autentiche prelibatezze e dall’alto valore proteico. Conosciuto anche come “nfricchipopo” o “cuccurù”, il Cucurummau varia da famiglia a famiglia, adattandosi a ciò che proponeva la dispensa, ma tutte concordano su una cosa: la sua bontà è senza tempo. Perfetto in ogni stagione, si adatta ai ritmi della vita quotidiana. In inverno si gusta caldo e fumante appena pronto, mentre in estate si lascia raffreddare per diventare un piatto fresco e rinvigorente.

L’Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo, riporta una spiegazione di questa ricetta, in siciliano che trascriviamo senza traduzione per il piacere di dare anche il senso storico di questa ricetta legata alla tradizione contadina più antica:

[le uova] I: Ca i façemu fritti, accussì riçìa; e puru i façìamu a cucurummau, l’ova, èrano duci buonissime, a cucurummau façìamo la cipolla in una padella, si frìia leggermente, appresso ci mittìa tantu pummaroru pelato, s’accutturava, si condiva, quann’era accussì ci špaccava l’ova, u beḍḍu ògghiu ci mittìa, çertu, e si façìanu cose ri poco e binìanu…un pochino ri špezie misi ncapu e binìanu dolcissimi e si façìa macari colazione.

Come si prepara il Cucurummau? Ecco la ricetta

Se il nome può sembrare uno scioglilingua, la preparazione del Cucurummau è sorprendentemente semplice. Bastano pochi e ingredienti:

Uova

Pomodorini maturi o pelati

Cipolla

Sale e pepe

Altre spezie (c’è chi utilizza anche un po’ di paprika dolce o cannella)

Olio

In una padella soffrigge la cipolla fino a renderla dorata, poi si aggiungono i pomodori, basilico profumato, sale, pepe e, a seconda dei gusti, un tocco di spezie come paprika dolce o cannella. Dopo una lenta cottura, le uova entrano in scena, pronte a mescolarsi con il sugo aromatico. Si può scegliere di servirle “all’occhio di bue”, conservando il loro colore e consistenza originale, oppure mescolarle al sugo per ottenere un’irresistibile crema. Una volta pronto si può accompagnare con pane casereccio.