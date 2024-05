Eric Clapton: la chitarra “Martin 000-28” del 1974 in asta a Londra

La chitarra sarà messa all’asta dal vivo come parte della vendita Rock, Pop & Film il 12 giugno al Bonhams Knightsbridge, Londra, con una stima di £ 300.000 – 400.000

A giugno, gli amanti della musica e i collezionisti di chitarre avranno l’opportunità di possedere un pezzo di storia culturale. Bonhams metterà in asta di un pezzo leggendario della storia della cultura popolare: la chitarra acustica Martin 000-28 di Eric Clapton del 1974, lo strumento su cui scrisse una delle sue canzoni più popolari; la sua canzone d’amore senza tempo “Wonderful Tonight”.

Questa chitarra è molto più di un semplice strumento preferito di uno dei più grandi chitarristi viventi del rock

Su di esso, Clapton scrisse quella che è considerata una delle canzoni più romantiche di tutti i tempi. “Wonderful Tonight” fa da sfondo musicale a innumerevoli eventi irripetibili, dai matrimoni ai balli di fine anno, ai funerali e ai ricordi personali significativi. La Martin acustica fu la chitarra principale di Clapton negli anni settanta; “Quella chitarra mi accompagnava ovunque”, ha detto. Lo usò ampiamente per scrivere, registrare e esibirsi dal vivo fino a quando se ne separò per un’asta di beneficenza nel 1999 in aiuto del suo Crossroads Center. Riflettendo su quanto significasse questa chitarra per lui personalmente, Clapton ha detto: “Durante l’asta, i ragazzi erano tutti intorno a me e ho cominciato a piangere”. Due elementi distintivi di Clapton risaltano su questa chitarra: un adesivo sul lato, che recita “She’s in Love with a Rodeo Man”, per onorare uno dei cantautori preferiti di Clapton, Don Williams. Il secondo tocco di Clapton fu il risultato dell’incastrare le sigarette sotto le corde, lasciando così delle bruciature. La profondità globale della popolarità di questa canzone è forse meglio catturata nelle migliaia di commenti strazianti seguiti alle numerose interpretazioni video di “Wonderful Tonight” su YouTube. La canzone ha debuttato nel secondo album più popolare di Clapton, Slowhand, che a sua volta è stato trasmesso in streaming 1,3 miliardi di volte ad aprile 2024. Questa chitarra era molto vicina al cuore di Clapton, così come la canzone è vicina al cuore di milioni di persone. È stato il suo strumento principale e compagno costante per tutti gli anni ’70. La chitarra è rimasta in possesso dell’attuale proprietario dal 1999.