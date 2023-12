Il Cinema Troisi dei ragazzi del Piccolo America di Roma rivince il Biglietto D’Oro del Cinema Italiano

Per il secondo anno consecutivo, il Cinema Troisi è il primo monosala d’Italia per numero di spettatori, oltre 90.000, nella stagione cinematografica 2022-2023 con una crescita del +50%. Il Presidente Valerio Carocci: “Il premio dimostra che la formula del Troisi funziona”

Un piccolo gioiello nel cuore di Roma. Per il secondo anno di fila, il Cinema Troisi ha vinto il Biglietto D’Oro del cinema italiano grazie all’elevata affluenza di spettatori, registrata nella stagione cinematografica 2022-2023. Oltre 90.000 le presenze di pubblico rispetto alle 60.000 dello scorso anno, numeri che rappresentano una crescita del +50% per la struttura, che si è classificata prima tra i 713 monosala italiani.

Un risultato ottenuto dalla Fondazione Piccolo America, che riceve il premio a Sorrento nell’ambito della 46ᵃ edizione de Le Giornate professionali di cinemapromosse da ANEC e ANICA, a due anni dalla riapertura della storica sala di Trastevere, dopo oltre dieci anni di abbandono.

Carocci: “Un premio che dimostra che la formula del Troisi funziona”

«Il Cinema Troisi è un monosala che ha lavorato affinché la multiprogrammazione divenisse il suo punto di forza, proiettando in un anno 313 titoli differenti, e che insieme alla fruizione di film di prima visione in lingua orginale è attento a ideare e proporre ai suoi spettatori rassegne serali sui grandi autori del cinema, iniziative notturne o appuntamenti fissi per ogni giorno della settimana; e ancora creazioni di format inediti, carte bianche a registi premi Oscar e collaborazioni con le piattaforme per trasformare una contrapposizione in opportunità. Al Troisi sono diventate punto di riferimento per il pubblico le seguitissime e quasi sempre sold out rassegne del sabato e della domenica alle 11 del mattino, affiancate costantemente da una ricerca attenta di opere prime o mai distribuite e viste sul grande schermo italiano. Ciò è possibile grazie alla partecipazione e attenzione rivolta sia ai grandi, che ai piccoli festival cinematografici”, afferma Valerio Carocci, presidente del Piccolo America.

“Vincere per il secondo anno Il Biglietto D’Oro per la stagione corrente – continua Carocci è per noi una grande soddisfazione, perché ci conferma che la formula del Troisi funziona: da una parte cercare sempre strade innovative nella programmazione, dall’altra puntare a creare un nuovo ruolo per la sala cinematografica nel tessuto urbano. Quest’ultima infatti è vissuta come luogo d’incontro sempre più inclusivo, con la sua aula studio aperta h24 365 giorni l’anno, che garantisce per chiunque un accesso libero e gratuito in uno spazio nel centro storico, contribuendo così anche alla riduzione delle disuguaglianze sociali”.

“Il primo ringraziamento va agli oltre 90.000 spettatori del Troisi un pubblico giovanissimo, il 65% è under 35, risultato calcolato sui 1975 spettacoli in cartellone, di cui solo il 4% accompagnati da incontri. Questo modello ha fatto sì che, oltre che primo monosala d’Italia, lo schermo del Cinema Troisi sia anche il 14esimo per presenze tra gli oltre 3.400 schermi d’Italia, competendo con i più grandi multiplex nazionali» dichiara Federico Croce, direttore generale del Piccolo America.