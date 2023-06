IBE Intermobility and Bus Expo, a ottobre l’evento che racconta il presente e il futuro dell’industria degli autobus

L’evento si svolgerà il 24 e 25 ottobre presso il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico. Presenti i maggiori player industriali del settore. Focus sul turismo e iniziative e progetti per i giovani. In partenza anche il 1° corso di formazione per autisti di autobus elettrici

IBE Intermobility and Bus Expo, l’appuntamento biennale di IEG Italian Exhibition Group per il mondo del trasporto collettivo sostenibile, si prepara per l’attesissima “IBE Driving Experience”. Questo evento, che si svolgerà il 24 e 25 ottobre presso il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico, riunirà la comunità dell’industria del bus e dei viaggi, anticipando tutti gli appuntamenti legati alla manifestazione.

In linea con gli anni precedenti, l’IBE Intermobility and Bus Expo continua la sua ampia collaborazione con Asstra (Associazione Trasporti) e AN.BTI Confcommercio (Associazione Nazionale Bus turistici Italiani) per sostenere la crescita del settore e favorire il confronto, lo scambio e la conoscenza. Durante la manifestazione si terranno l’assemblea l’Assemblea AN.BTI Confcommercio e il Consiglio Direttivo di Asstra,

Cos’è IBE Driving Experience

IBE Driving Experience è una due giorni di incontri e test drive rivolti ai gestori di autobus privati e agli operatori di trasporto pubblico locale a lunga percorrenza. Durante l’evento si alternano momenti di business, opportunità di aggiornamento e formazione. L’obiettivo è testare le ultime novità dell’industria degli autobus, coinvolgendo costruttori, fornitori di software e tecnologie, gestori di autobus, operatori di trasporto pubblico locale, operatori di trasporto a lunga percorrenza e associazioni di settore, il tutto in un’atmosfera dinamica e coinvolgente, tipica delle manifestazioni motoristiche.

Presenti i player della mobilità elettrica

Anche quest’anno all’IBE Driving Experience saranno presenti i principali attori industriali della mobilità, tra costruttori e produttori della filiera.

Tra i marchi di spicco confermati per l’evento ci sono Iveco Bus, che presenterà la propria gamma di veicoli elettrici, Irizar, Man che presenterà la versione aggiornata del Lion’s Coach per il turismo e il Lion’s City elettrico, e Scania, che sarà presente con un veicolo della gamma Touring. Inoltre, a Misano scenderanno in pista veicoli in anteprima per il mercato italiano, come il nuovo Volvo 9700 Double Decker presentato da Volvo Bus e il Navigo T MY2023 presentato da Otokar, accompagnato da Ulyso T.

Attenzione al turismo

La manifestazione presterà attenzione anche al tema del turismo. L’evento di apertura di IBE Driving Experience sarà incentrato sul tema “Trasporto pubblico locale ed extraurbano: pubblico e privato per l’intermobilità nelle città e il turismo nei borghi”. Questo momento sarà l’occasione per fare il punto sulle sfide dell’intermobilità nel trasporto turistico collettivo nelle città e nei borghi, coinvolgendo tutte le realtà del settore.

Iniziative e progetti per i giovani

IBE Intermobility and Bus Expo, insieme a Scuderia Start, promuovono un progetto dedicato ai ragazzi delle scuole superiori della Romagna con indirizzo meccanico, elettronico e meccatronico. L’iniziativa, presentata durante IBE Driving Experience e in programma da ottobre 2023 a giugno 2024, mira a far conoscere ai giovani le opportunità di lavoro nel settore del trasporto collettivo su gomma e ad appassionarli a questa professione. L’Open Day offrirà l’opportunità di provare gli autobus in pista e di entrare in contatto con autisti professionisti, meccanici e importanti attori del settore, creando un ambiente giovane, rilassato e stimolante.

Parte la 1ª edizione del corso di formazione dedicato agli autobus elettrici

Electric Bus Driver Training è il primo corso teorico e pratico dedicato esclusivamente ai conducenti di autobus elettrici. Organizzato da IBE Intermobiltity and Bus Expo, Addestra (Ente di formazione professionale), Efficient Driving e Casa Editrice La Fiaccola, il programma di formazione mira a colmare il divario tra i veicoli a motore a combustione interna (ICE) e i veicoli elettrici in termini di sicurezza, controllo e capacità di guida. Il corso si concentra sugli autobus elettrici, introducendo anche tecniche avanzate di guida difensiva, ed è composto da 4 ore di formazione teorica e 4 ore di prove pratiche di guida degli autobus elettrici. La prima edizione si svolgerà il 25 ottobre e sarà supportata da Iveco Bus, che fornirà due autobus E-Way completamente elettrici per i partecipanti. Questi veicoli sono stati progettati per soddisfare i più elevati standard delle città che promuovono la mobilità elettrica come soluzione sostenibile per la decarbonizzazione dei trasporti.