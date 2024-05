Fastweb: ricavi in crescita nel primo trimestre, +155.000 nuovi clienti 

In rialzo del 2% l’ebitda complessivo, mentre gli investimenti si attestano a 157 milioni di euro

Primo trimestre positivo per Fastweb che ha chiuso il periodo con ricavi ed ebitda in crescita spinti dalle performance del mobile e dei segmenti Wholesale ed Enterprise.

Il primo trimestre di Fastweb

Nei primi tre mesi del 2024, la società di telecomunicazioni ha realizzato ricavi pari a 658 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In rialzo (+2%) anche l’ebitda complessivo, che ha raggiunto quota 192 milioni, mentre l’ebitda inclusivo dei costi di locazione si è attestato a 179 milioni di euro, in crescita anche in questo caso del 2%.

Nel primo trimestre dell’anno, gli investimenti hanno toccato quota 157 milioni di euro, un importo pari al 24% dei ricavi. Nel periodo la società ha acquisito 155.000 nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale, pari ad un incremento del 2% rispetto alla base clienti a fine 2023. Il numero dei clienti del mercato fisso (retail e wholesale) è cresciuto del 4,5% a 3,3 milioni di clienti, mentre 2.325.000 clienti al 31 marzo 2024 hanno attivato un servizio di connettività a banda ultralarga Fastweb.

Mobile, enterprise, wholesale

Cresce a doppia cifra il segmento mobile, anche grazie all’accordo di distribuzione siglato nei mesi scorsi con un operatore nazionale. La customer base si attesta a 3.611.000 sim attive, in aumento del 12% rispetto al primo trimestre 2023.

Ottime le performance anche della Business Unit Enterprise che registra nel primo trimestre dell’anno ricavi per 284 milioni di euro (+9% rispetto al primo trimestre 2023). In crescita anche i numeri della divisione Wholesale, con ricavi pari a 86 milioni, in aumento del +18% rispetto ai primi tre mesi del 2023. Il numero di linee a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali sale a 720.000, segnando un +45% rispetto allo stesso periodo del 2023.