I migliori formaggi al mondo sono italiani secondo la classifica di TasteAtlas: il re assoluto è il Parmigiano Reggiano

L’arte casearia italiana ha conquistato la classifica dei formaggi più apprezzati al mondo pubblicata da Taste Atlas: nella top 10 ben 8 posizioni sono occupate da formaggi italiani

Tra le tante eccellenze gastronomiche italiane apprezzate e riconosciute in tutto il mondo ci sono senza ombra di dubbio i formaggi e il re assoluto è il Parmigiano Reggiano. A certificarlo l’Atlante mondiale della cucina tradizionale TasteAtlas, che ha pubblicato la classifica dei migliori formaggi al mondo e quelli italiani la dominano incontrastati. La classifica si basa sul voto espresso dagli utenti del portale che hanno testato questi prodotti. E su 100 formaggi l’Italia non solo si è aggiudicata il primo posto ma anche ben 8 posizioni nella top 10. Allargando lo sguardo alla classifica completa dei 50 formaggi più pregiati, si scopre che le produzioni italiane conquistano ben 8 posizioni nei primi 10, 14 nei primi 25: per un totale di 19 formaggi italiani.

“Siamo molto orgogliosi di essere al primo posto della classifica “Best Cheeses in the World” pubblicata dall’autorevole guida TasteAtlas – ha sottolineato il Consorzio Tutela Parmigiano Reggiano Dop -. Siamo orgogliosi perché vediamo premiato il duro lavoro di tutti coloro che operano con passione nella filiera del Parmigiano Reggiano, siamo orgogliosi di sentire così forte l’apprezzamento di tanti consumatori che scelgono la qualità in tutto il mondo, e siamo orgogliosi di vedere sventolare così alta e forte la bandiera del made in Italy”.

I migliori formaggi italiani al mondo: la classifica di Taste Atlas

La medaglia d’oro se l’è aggiudicata il Parmigiano Reggiano, con 4,8 punti su 5. Al secondo e terzo posto il Gorgonzola piccante e la Burrata, rispettivamente con 4,8 e 4,7 punti. Fuori dal podio troviamo il Grana Padano, lo Stracchino di crescenza e la Mozzarella di Bufala Campana (quarto, quinto e settimo classificato con 4,7 punti). Al nono posto il Pecorino sardo e chiude la classifica il Pecorino Toscano, sempre con 4,7 punti. Nella top 50 ci sono anche il Pecorino Romano (15), i Bocconcini (16), Taleggio (17), Provola (20), Stracciatella (23), Fiore Sardo (24). Tutti con 4,6 punti. La Mozzarella (28), Gorgonzola dolce (37), Caciocavallo Silano (42) e il Provolone del Monaco (44) con 4,5 punti. Chiudono la top 50 le ciliegine mozzarella sempre con 4,5 punti.

Invece molto male per i cugini d’Oltralpe, da sempre rivali in questo campo sia dal punto di vista storico sia da quello economico: sono solo 9 i formaggi francesi tra i primi 50 al mondo per gli utenti di TasteAtlas.