I driver di creazione del valore nelle filiere del riciclo e dei rifiuti: il convegno Agici a Milano il 2 luglio 2025

L’incontro analizza lo stato dell’industria del riciclo e dei rifiuti, individuando strategie e leve per la crescita. Saranno presentati i risultati finali del Rapporto 2025 dell’Osservatorio Agici

Mercoledì 2 luglio 2025, alle ore 10, presso il Nh City Life di Milano, in Via Bartolomeo Colleoni 14, si svolgerà il convegno “I driver di creazione del valore nelle filiere del riciclo e dei rifiuti”, organizzato da Agici. L’evento rappresenta la conclusione delle attività dell’Osservatorio sull’Industria del Riciclo e dei Rifiuti.

L’incontro offre l’opportunità di analizzare il contesto attuale di un settore in crescita, ma che deve confrontarsi con sfide significative, tra cui le regolamentazioni, le dinamiche di mercato e i sistemi di responsabilità estesa del produttore (Epr). Non si tratta solo di gestire i rifiuti, ma di comprendere come trasformarli in leve di valore economico e sostenibilità.

Al centro del convegno ci sarà la presentazione del Rapporto 2025 dell’Osservatorio Agici, che illustra le evoluzioni del sistema italiano del riciclo. Da un lato si registra un’espansione degli operatori, dall’altro una frammentazione del mercato che incide sulle marginalità. Lo studio propone un modello dei driver di creazione del valore e identifica le condizioni necessarie a garantire equilibrio e competitività, fornendo indicazioni per i possibili interventi di rilancio del comparto.

Programma dettagliato del convegno di Agici