Hortus Vini: con Luca Maroni alla scoperta delle migliori etichette di vitigni autoctoni

Degustazioni al chiaro di luna, musica dal vivo e performance teatrali all’Orto Botanico di Roma per conoscere i Vitigni autoctoni del Vigneto Italia dal 25 al 27 giugno

Degustazioni al chiaro di luna, musica dal vivo e performance teatrali. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti che andranno in scena durante Roma Hortus Vini, la tre giorni dedicata ai vitigni autoctoni organizzata da Luca e Francesca Maroni in programma dal 24 al 27 giugno negli spazi dell’Orto Botanico di Roma.

Dopo il successo di Era Di Maggio, la festa di primavera andata in scena il primo week end di maggio, il giardino incantato nel cuore di Trastevere torna a brillare con tre serate di grande interesse. Protagonisti assoluti saranno i vitigni autoctoni del Vigneto Italia, che nel 2021 festeggia il suo terzo anno di vita. Si tratta del primo Museo Ampelografico Italiano che ospita, all’interno dell’Orto Botanico, oltre 150 varietà di cultivar provenienti da tutte le regioni d’Italia e ben 15 varietà di vitigni internazionali, coltivati con tecniche di agronomia biodinamica, a impatto ecologico pari a zero, dalle mani esperte degli operatori tecnici scientifici dell’Orto in partnership con Vivai Cooperativi Rauscedo.

Roma Hortus Vini 2021 sarà un’occasione unica per ammirare gli straordinari spazi dell’orto, eccezionalmente aperto di sera, degustando l’incredibile varietà del patrimonio vinicolo italiano, scoprendone, insieme a Luca Maroni, le caratteristiche e le straordinarie qualità sensoriali.

Novità assoluta del programma di quest’anno, le brevi e preziose performance teatrali che avranno luogo ogni sera in una cornice unica, create e proposte da Michele La Ginestra: perle d’attore fra il serio e il faceto in tema enologico, da gustare con un calice di buon vino in mano.

Fiore all’occhiello, anche quest’anno, saranno le Dégustation sur l’herbe al chiaro di luna in cui Luca Maroni, il noto analista sensoriale autore da trent’anni dell’Annuario dei Migliori Vini Italiani, decanterà le qualità organolettiche di una selezione di etichette d’eccellenza. La suggestione della splendida voce del soprano Alyssa Lesko e gli assolo di tromba di Roberto Villani alimenteranno la suggestione di questi momenti.

A far da cornice al teatro e alle degustazioni guidate, ci saranno le esecuzioni dal vivo di musica jazz di Francigena in Jazz & Swing e di musica rinascimentale e barocca eseguita dagli allievi del Liceo Musicale Farnesina, nonché l’originale esperienza di Wine Listening (di Gabriele Cedrone e Marco Iacobelli): l’ascolto a zero impatto acustico di play list musicali perfette da abbinare ai vini degustati (dettagli e prenotazione delle cuffie su www.romahortusvini.com).

E anche un miniprogramma pomeridiano per bambini: lo spettacolo interattivo “Neoculus” per dimostrare quanto sia facile e divertente acquisire nuovi occhi con cui osservare le meraviglie della natura che ci circonda.

Non solo vino però. All’interno dell’Orto Botanico saranno presenti anche gustosi corner food. Tra questi ci saranno i gelati artigianali (anche alcolici!) di Verde Pistacchio Lab; i piatti vegetariani e non, di street food italiano freschi ed estivi di Yam! e il pane di Veroli di Franco Sanità.

E una ultima chicca: in occasione del Solstizio d’Estate, e in omaggio alla splendida location, tutti i partecipanti sono invitati ad adottare un dress code a tema floreale.