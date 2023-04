Hera: nominato il nuovo CdA. Approvato il bilancio 2022 e dividendo in rialzo

L’Assemblea dei soci ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione. Fabbri Presidente, riconfermato Iacono come AD. Approvato il bilancio del 2022 e distribuzione di un dividendo in rialzo a 12,5 centesimi per azione

Hera, la multiutility emiliana, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione del Gruppo. Il Cda ha provveduto alla nomina di Presidente, Vicepresidente e Amministratore Delegato. Presidente Esecutivo è stato nominato Cristian Fabbri, presente nel Gruppo con diversi incarichi dal 2006. Riconfermato come Amministratore Delegato, Orazio Iacono, in carica da maggio 2022. Come Vicepresidente (non esecutivo) è stato riconfermato Gabriele Giacobazzi.

Nel corso dell’assemblea sono stati approvati anche il bilancio 2022 e la distribuzione di un dividendo in rialzo a 12,5 centesimi per azione.

Approvato il bilancio 2022

I risultati del bilancio 2022 sono in linea con quanto già annunciato durante la presentazione del Piano industriale 2026. Il margine operativo lordo sale a 1.295,0 milioni (+6,2%) e l’utile netto di pertinenza degli Azionisti pari a 322,2 milioni (+1,4%). Gli investimenti operativi, al lordo dei contributi in conto capitale, hanno raggiunto i 709,5 milioni (+20,5%) e sono stati principalmente destinati alla promozione della transizione energetica, dell’economia circolare e dell’innovazione. L’indebitamento finanziario netto si è attestato a 4.249,8 milioni, rispetto ai 3.261,3 milioni al 31 dicembre 2021. Il rapporto debito netto/MOL è pari a 3,28x.

Distribuzione di un dividendo a 12,5 centesimi per azione

L’Assemblea dei Soci ha quindi approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di 12,5 centesimi per azione, in rialzo del 4,2% rispetto all’ultimo dividendo pagato. Lo stacco della cedola avverrà il 19 giugno 2023, con pagamento a partire dal 21 giugno 2023. Il dividendo sarà corrisposto alle azioni in conto alla data del 20 giugno 2023. Il dividendo erogato, in base alla quotazione del titolo Hera al 31/12/2022, corrisponde a un rendimento annuo del 4,94%.

L’Assemblea ha anche accolto il rinnovo dell’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie per un controvalore fino a 240 milioni di euro per 18 mesi, con annessa revoca della precedente deliberazione dello scorso anno per la parte non eseguita.

Presentato il bilancio di sostenibilità 2022

All’Assemblea è stato inoltre presentato il bilancio di sostenibilità 2022. Il margine operativo lordo a valore condiviso, riferito alle attività di business che rispondono anche ai driver per una crescita sostenibile e quindi alle attività di business in grado di rispondere agli obiettivi dell’Agenda Globale, è salito a 670,3 milioni, in significativo aumento rispetto al 2021 (+17,5%), e corrisponde al 51,8% del MOL complessivo. Risultato in linea con il Piano industriale del Gruppo. Previsto l’aumento al 2026 al 62% per arrivare al 70% nel 2030.

Hera: i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione

Si è proceduto al rinnovo del Consiglio d’Amministrazion per il prossimo triennio. In relazione all’esito della votazione, risultano nominati i seguenti consiglieri:

lista di maggioranza (espressione del patto di sindacato dei soci pubblici Hera): Cristian Fabbri, Orazio Iacono, Gabriele Giacobazzi, Fabio Bacchilega, Gianni Bessi, Grazia Ghermandi, Alessandro Melcarne, Lorenzo Minganti, Milvia Mingozzi, Marina Monassi, Monica Mondardini

liste di minoranza: Francesco Perrini, Paola Gina Maria Schwizer, Alice Vatta, Bruno Tani

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, sono risultati nominati i seguenti sindaci:

lista di maggioranza (espressione del patto di sindacato dei soci pubblici Hera): Marianna Girolomini, Antonio Gaiani (sindaci effettivi), Susanna Giuriatti (sindaco supplente);

lista di minoranza: Myriam Amato (Presidente), Stefano Gnocchi (sindaco supplente).

Il Consiglio di Amministrazione ha poi ringraziato Tomaso Tommasi di Vignano, che ha lasciato la presidenza del Gruppo Hera dopo oltre 20 anni, per il suo contributo fondamentale alla crescita dell’azienda.