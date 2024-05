Guida alla finanza, domani su FIRSTonline la nuova puntata sarà interamente dedicata al mondo dei fondi immobiliari

Sabato 4 maggio su FIRSTonline la sedicesima puntata di Guida alla finanza, realizzata da REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors. Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, analizzerà le tendenze attuali del mercato immobiliare e condividerà le strategie vincenti nell’investimento immobiliare

Il ventunesimo secolo ha visto una crescita globale degli strumenti di risparmio gestito nel settore immobiliare, con un aumento significativo dell’asset allocation in fondi e Reits. In Europa, i fondi immobiliari non quotati hanno guadagnato popolarità, contribuendo a rilanciare il settore immobiliare italiano. A fine 2023, il patrimonio dei fondi non quotati in Italia superava i 110 miliardi di euro, con oltre seicento fondi attivi, principalmente concentrati nel settore degli uffici. Nonostante alcuni problemi iniziali, il settore ha generato risultati positivi, contribuendo al rilancio dell’immobiliare e alla creazione di una nuova industria dei servizi.

Perché gli investitori europei preferiscono sempre di più i fondi immobiliari non quotati rispetto a quelli quotati? Quali sfide specifiche incontrano gli investitori italiani nel mercato immobiliare e come le superano? Quali strategie adottano i gestori di fondi immobiliari non quotati per avere successo nel mercato italiano?

Mario Breglia è presidente di Scenari Immobiliari, istituto di studi economici sul territorio. Fondatore della società, gestisce la strategia editoriale e cura Real Value, il principale database immobiliare italiano. È stato Presidente di Sidief spa dal 2013 al 2022, società incaricata della gestione del patrimonio immobiliare della Banca d’Italia. È anche presidente dei Comitati consultivi dei fondi immobiliari di Generali sgr e Polis sgr. Ha svolto ruoli consulenziali presso la presidenza del Consiglio e il ministero dei Lavori Pubblici, ed è stato professore in diverse università italiane. È stato insignito del titolo “Fellow of Rics” nel 2019 per la sua carriera di eccellenza e integrità.