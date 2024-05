Acea conferma il suo impegno nella sostenibilità: più del 58% dei fornitori delle principali società del gruppo ha già un rating di sostenibilità

L’obiettivo è arrivare al 75% entro il 2025. La valutazione di sostenibilità dei fornitori è affidata ad EcoVadis

ACEA, in linea con la propria strategia di sostenibilità che punta a creare valore per tutti gli stakeholder e a coniugare gli obiettivi di business e finanziari con i fattori ESG, conferma il suo impegno nel promuovere pratiche di responsabilità sociale e ambientale tra le imprese fornitrici di lavori, beni e servizi.

Ad oggi, oltre 640 fornitori, che corrispondono a più del 58% dell’ordinato annuo (pari a oltre 1,5 miliardi di Euro), sono valutati in chiave ESG da EcoVadis. Complessivamente i fornitori hanno raggiunto uno score medio di 62 punti (su 100), cinque punti al di sopra della media del settore Utilities1.

A valle del risultato raggiunto, ACEA si è data l’obiettivo, entro il 2025, di arrivare a quota 75% di fornitori verificati, per poi estendere l’assessment a quelli non ancora valutati.

In tale ottica, ACEA ha rinnovato, per i prossimi tre anni, l’accordo con EcoVadis, con l’obiettivo di continuare a misurare le performance della propria catena di fornitura in termini ambientali e sociali, oltre che incoraggiare le pratiche di buona governance, anche al fine di migliorare la gestione degli impatti ambientali, etico-sociali ed economico-finanziari connessi alla catena di fornitura.

I fornitori che partecipano al programma di rating EcoVadis sono valutati su 21 criteri CSR nell’ambito dell’etica, l’ambiente, i diritti umani e gli acquisti sostenibili, criteri che si basano su standard di responsabilità sociale d’impresa internazionali come i principi del Global Compact, le convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), gli standard GRI (Global Reporting Initiative) e ISO 26000 e i principi del CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economy). EcoVadis consente ad ACEA di valutare in modo trasparente i rischi della sua catena di fornitura e di identificare le aree di miglioramento, creando nella filiera un valore di sostenibilità condiviso.

Acea

Acea è uno dei principali gruppi industriali italiani, quotato in Borsa nel 1999. Si occupa di servizio idrico integrato, distribuzione di energia elettrica, illuminazione pubblica e artistica, vendita di energia e gas, produzione di energia principalmente da fonti rinnovabili, trattamento e valorizzazione dei rifiuti. È il primo operatore nazionale nel settore idrico con circa 10 milioni di abitanti serviti, tra i principali player italiani nella distribuzione di energia e tra i maggiori operatori in Italia nel settore ambiente con circa 1,8 mln di tonnellate annue di rifiuti gestiti.

EcoVadis

EcoVadis è un’azienda guidata da uno scopo, la cui missione è incorporare le informazioni sulla sostenibilità in ogni decisione aziendale a livello globale. Grazie a valutazioni globali, affidabili e attuabili, aziende di tutte le dimensioni si affidano alle analisi dettagliate di EcoVadis per conformarsi alle normative ESG, ridurre le emissioni di gas serra e migliorare le prestazioni di sostenibilità delle loro attività e della catena del valore in 220 settori industriali e 180 Paesi. Leader come Ferrero, Lavazza, Rete Ferroviaria Italiana, BASF, Bridgestone, Johnson & Johnson, L’Oréal, LVMH, Unilever e JPMorgan sono tra le oltre 130.000 aziende che utilizzano gli strumenti di valutazione, gestione del rischio e delle emissioni di carbonio e la piattaforma di e-learning di EcoVadis per accelerare il loro percorso verso la resilienza, la crescita sostenibile e l’impatto positivo a livello mondiale. Per saperne di più: ecovadis.com/it; X e LinkedIn.