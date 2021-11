Guida Ristoranti Gambero Rosso: Niko Romito batte Massimo Bottura e Heinz Beck

Terzo podio per Le Calandre di Rubano (PD) dei fratelli Alajmo, per Piazza Duomo ad Alba (CN) di Enrico Crippa e Uliassi a Senigallia (AN). L’elenco di tutti i ristoranti premiati con le Tre Forchette e quello delle osterie bistrot premiate con i Tre Gamberi. Il cuoco emergente è Luigi Salomone di Re Santi e Leone a Nola (NA)

Resta saldamente in testa ai grandi ristoranti italiani Niko Romito, lo chef abruzzese tre stelle Michelin, tre cappelli Espresso, e tanto altro, con il suo ristorante Reale di Castel di Sangro nell’edizione 2022 della Guida dei ristoranti del Gambero Rosso che lo colloca al primo posto con il punteggio di 96.

Romito batte di una lunghezza due grandi protagonisti della ristorazione italiana, il tristellato Massimo Bottura che con la sua Hosteria Francescana a Modena è stato più volte premiato come miglior ristorante al mondo da The World’s 50 best restaurants, e Heinz Beck de La Pergola de l’Hilton una presenza storica ai vertici della ristorazione italiana di eccellenza.





In sostanza non vi sono grosse novità per i tre podi principali rispetto alla edizione del 2020 l’ultima in cui furono assegnati i punteggi, sospesi l’anno scorso per motivi di Pandemia. Viceversa, Don Alfonso 1890 e Enoteca Pinchiorri salgono in classifica collocandosi nella ristretta pattuglia che si colloca in quarta posizione con il punteggio di 92.

Mantengono la loro posizione di testa nella categoria de I Tre Gamberi anche Angiolina di Pisciotta (SA), Antica Osteria del Mirasole con Locanda a San Giovanni in Persiceto (BO) e Antichi Sapori di Andria (BT)

La trentaduesima edizione della guida Ristoranti d’Italia di Gambero Rosso recensisce 2700 esercizi segnalati con 245 novità. Buon segnale di ripresa è che aumentano in questa edizione le Tre Forchette (41) con quattro nuovi ingressi nell’olimpo della cucina italiana, così come i Tre Gamberi che passano a 32, con un nuovo ingresso. 11 i locali che guadagnano Tre Bottiglie, i Tre mappamondi sono 4, le Tre Coccotte 3 e i Tre Boccali 4.

LE TRE FORCHETTE 2022

96

Reale | Castel di Sangro [AQ]

95

Osteria Francescana | Modena

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri | Roma

94

Le Calandre | Rubano [PD]

Piazza Duomo | Alba [CN]

Uliassi | Senigallia [AN]

93

Cracco | Milano

Don Alfonso 1890 | Massa Lubrense [NA]

Madonnina del Pescatore | Senigallia [AN]

Enoteca Pinchiorri | Firenze

Quattro Passi | Massa Lubrense [NA]

Villa Crespi | Orta San Giulio [NO]

Da Vittorio | Brusaporto [BG]

92

Duomo | Ragusa

Il Pagliaccio | Roma

Dal Pescatore | Canneto sull’Oglio [MN]

Seta by Antonio Guida | Milano

St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina | Badia [BZ]

Torre del Saracino | Vico Equense [NA]

La Trota | Rivodutri [RI]

91

Agli Amici dal 1887 | Udine

Enrico Bartolini Mudec Restaurant | Milano

Berton | Milano

D’O | Cornaredo [MI]

Danì Maison | Ischia [NA] nuovo ingresso

Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel | Roma nuovo ingresso

Imàgo dell’Hotel Hassler | Roma

Laite | Sappada [UD]

Pascucci al Porticciolo | Fiumicino [RM]

Casa Vissani | Baschi [TR]

90

Andreina | Loreto [AN] nuovo ingresso

Da Caino | Montemerano [GR]

Enoteca La Torre a Villa Laetitia | Roma nuovo ingresso

Taverna Estia | Brusciano [NA]

Glass Hostaria | Roma

Lido 84 | Gardone Riviera [BS]

Lorenzo | Forte dei Marmi [LU]

La Madia | Licata [AG]

Miramonti l’Altro | Concesio [BS]

La Peca | Lonigo [VI]

Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte | Viareggio [LU]

I TRE GAMBERI 2022

Angiolina | Pisciotta [SA]

Antica Osteria del Mirasole con Locanda| San Giovanni in Persiceto [BO]

Antichi Sapori | Andria [BT]

Arcangelo Vino e Cucina | Roma nuovo ingresso

Armando al Pantheon | Roma

Armidda | Abbasanta [OR]

La Brinca | Ne [GE]

Da Burde | Firenze

Ai Cacciatori | Cavasso Nuovo [PN]

Il Capanno | Spoleto [PG]

Agriristorante Il Casaletto | Viterbo

Da Cesare | Roma

Consorzio | Torino

Al Convento | Cetara [SA]

Caffè La Crepa | Isola Dovarese [CR]

Ai Due Platani | Parma

Futura Osteria | Monteriggioni [SI]

La Madia | Brione [BS]

Locanda Mariella | Calestano [PR]

Masseria Barbera | Minervino Murge [BT]

Nerodiseppia | Trieste

Osteria Ophis | Offida [AP]

All’Osteria Bottega | Bologna

Osteria del Treno | Milano

Pretzhof | Val di Vizze/Pfitsch [BZ]

Sora Maria e Arcangelo | Olevano Romano [RM]

Lo Stuzzichino | Massa Lubrense [NA]

Tischi Toschi | Taormina [ME]

Trippa | Milano

Vecchia Marina | Roseto degli Abruzzi [TE]

Osteria della Villetta dal 1900 | Palazzolo sull’Oglio [BS]

Vino e Cibo | Senigallia [AN]

LE TRE BOTTIGLIE 2022

La Baita | Faenza [RA]

Barnaba | Roma

Enoteca Bruni | Firenze

Le Case della Saracca | Monforte d’Alba [CN]

Del Gatto | Anzio [RM]

Al Donizetti | Bergamo

Enoteca Marcucci | Pietrasanta [LU]

Trattoria Da Nando | Mortegliano [UD]

Enoteca Quattro Ruote | Montalto di Castro [VT] nuovo ingresso

Roscioli | Roma

Trimani Il Wine Bar | Roma

I TRE MAPPAMONDI 2022

Gong | Milano nuovo ingresso

IYO | Milano

Il Vizio | Perugia nuovo ingresso

Wicky’s Innovative Japanese Cuisine | Milano

LE TRE COCOTTE 2022

Amo | Venezia

Lanzani Bottega & Bistrot | Brescia

Spazio Niko Romito Bar e Cucina | Roma

I TRE BOCCALI 2022

Baladin Open Garden | Piozzo [CN]

Nidaba | Montebelluna [TV]

Open Baladin | Roma

L’Osteria di Birra del Borgo | Roma

I PREMI SPECIALI

CUOCO EMERGENTE

Luidi Salomone

Re Santi e Leoni Nola [NA]

LA NOVITÀ DELL’ANNO

Dalla Gioconda Gabicce Mare [PU]