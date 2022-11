Guida Michelin: 29 nuovi Bib Gourmand, ristoranti dove si mangia bene a buon prezzo

Salgono così a 257 in tutta Italia i ristoranti risparmiosi che si affiancano alle classiche stelle. L’elenco dei nuovi 29 Bib Gourmand Regione per Regione

Sono in aumento i Bib Gourmand in Italia: La prossima edizione della Guida Michelin Italia 2023 che verrà presentata in Franciacorta il prossimo 8 novembre ne annovera ben 29 di nuovi portando il totale dei ristoranti che propongono una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo ad un ottimo rapporto qualità prezzo, a 257 in totale. Un elenco esauriente che copre tutte le regioni italiane quanto mai apprezzato dalla vasta platea di buongustai che di questi tempi devono sempre più confrontarsi con gli indici del carovita in sensibile aumento che gravano sui bilanci delle famiglie e gli aumenti dei generi alimentari causati dalle conseguenze dell’invasione russa in Ucraina.

L’elenco dei ristoranti Bib Gourmand, caratterizzati dal pittogramma con la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi e che rappresentano l’alternativa risparmiosa al corpo dei ristoranti stellati, si basa sul rapporto qualità-prezzo, certamente essenziale per i giudici della Michelin, ma prioritaria resta la passione per la tavola che crea l’atmosfera di locali in cui si gustano ricette spesso ispirate alla tradizione. Ma non solo.

Bib Gourmand ristoranti con ottimo rapporto qualità prezzo ma anche passione per la tavola fra tradizione e innovazione

“Sono molte le novità della selezione 2023 dei Bib Gourmand, che mostrano, il dinamismo del settore. Un’ampia e varia offerta gastronomica – dichiara Sergio Lovrinovich, Direttore della Guida MICHELIN Italia -, che va da una cucina più tradizionale, come il Vascello d’Oro a Carrù, a osterie dai menù più creativi e altrettanto golosi, come il FØRMA Contemporary restaurant a L’Aquila, fino a proposte come quella asiatica al Nida di Lucca. La regione più dinamica è il Lazio, mentre l’Emilia-Romagna si conferma la regione con più Bib Gourmand.”

In particolare, le regioni che si sono accaparrate più Bib Gourmand in generale sono tutte del centro nord: l’Emilia-Romagna con 32 bib, la Lombardia con 30 bib, il Piemonte con 29 bib, la Toscana con 25 bib, il Veneto con 22 bib

La nuova selezione sarà disponibile sul sito della Guida MICHELIN e sulle app iOS e Android a partire dalle ore 20.00 dell’8 novembre. Scaricando l’app gratuita si possono esplorare e prenotare tutti i ristoranti Michelin e gli hotel nel mondo.

I nuovi ristoranti Bib Gourmand

– Piemonte

Vascello d’Oro, Carrù (CN)

– Lombardia

Ai Burattini, Adrara San Martino (BG)

Osteria del Miglio 2.10, Pieve San Giacomo (CR)

– Trentino-Alto Adige

Maso Palù, Brentonico (TN)

Boivin, Levico Terme (TN)

– Veneto

Locanda Moscal, Affi (VR)

Dalla Rosa Alda, San Giorgio di Valpolicella (VR)

Osteria Mondo D’Oro, Verona (VR)

Osteria dai Coghi, Villa Albarè (VR)

– Emilia-Romagna

Ahimè, Bologna (BO)

– Toscana

Osteria La Solita zuppa, Chiusi (SI)

Nida, Lucca (LU) Toscana

Futura Osteria, Monteriggioni (SI)

Da Pode, San Gimignano (SI)

– Marche

Sot’ajarchi , Ancona (AN)

Cile’s, Fano (PU)

Osteria Zanchetti, Fossombrone (PU)

– Abruzzo

FØRMA contemporary restaurant, L’Aquila (AQ)

Nole, Pescara (PE)

– Lazio

Formam, Civitavecchia (RM)

QuarantunoDodici, Fiumicino (RM)

Osteria della Trippa, Roma (RM)

Romanè, Roma (RM)

53 Untitled Roma (RM)

Namo Ristobottega, Tarquinia (VT)

– Campania

La Locanda Gesù Vecchio, Napoli (NA)

Casa Gallo, Pompei (NA)

– Puglia

Coquus, Lucera (FG)

– Sardegna

Trattoria Margherita, Arborea (OR)