Gruppo Hera: approvati progetti per 130 milioni di euro dal PNRR per la transizione ecologica

I finanziamenti nell’ambito del Pnrr saranno dedicati ai progetti del Gruppo dedicati alla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”

Gruppo Hera, la multiutility emiliana, si è aggiudicata 130 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per progetti dedicati Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” che ha come obiettivo lo sviluppo sostenibile dei territori serviti.

Questi finanziamenti aiuteranno il Gruppo ad accelerare gli investimenti nell’economia circolare e nella transizione energetica dei territori in cui opera a partire da Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana.

I finanziamenti nel dettaglio

Entrando più nel dettaglio, 30 milioni di euro saranno destinati a progetti all’insegna dell’economia circolare per il recupero e la rigenerazione della materia del Gruppo Herambiente, Marche Multiservizi e AcegasApsAmga, società controllate da Hera.



Inrete Distribuzione Energia e AcegasApsAmga, altre aziende controllate dal Gruppo, hanno ottenuto 38 milioni di finanziamenti per la digitalizzazione e automazione delle reti elettriche volte a una maggiore resilienza a favore della continuità dei servizi erogati.



50 milioni sono i finanziamenti ricevuti per l’efficientamento e l’estensione del sistema di teleriscaldamento a supporto della decarbonizzazione. Infine, sono 19,5 milioni i contributi per progetti di tutela del territorio per l’efficienza delle reti idriche in Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Parte di questi finanziamenti sarà allocata attraverso gli enti d’ambito come quota di competenza del Gruppo.

Hera: strategia in linea con la policy nazionale

“L’aggiudicazione dei contributi PNRR, non sarà solo un potente volano per gli investimenti del Gruppo Hera, ma è anche motivo di orgoglio. È infatti la dimostrazione di come la nostra strategia sia perfettamente in linea con le policy nazionali ed europee in tema di sostenibilità. In questo senso è importante sottolineare come i progetti finanziati si collochino nell’ambito del più ampio piano di investimenti del Gruppo Hera e siano finalizzati a cogliere le opportunità del PNRR per promuovere l’economia circolare, accelerare la transizione energetica, rendere le reti idriche ed energetiche più resilienti, anche a fronte dei mutamenti climatici” ha spiegato Tomaso Tommasi di Vignano, Presidente Esecutivo del Gruppo Hera.