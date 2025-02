Gruppo Fs, linea AV/AC Verona-Bivio Vicenza: completato lo scavo della Galleria di San Martino Buon Albergo

Ultimato lo scavo della galleria artificiale di San Martino Buon Albergo, tappa cruciale per la linea AV/AC Verona-Bivio Vicenza. L’avanzamento dei lavori è al 60%, con fine prevista nel 2026

Un altro passo avanti per la linea AV/AC Verona-Padova: nel cantiere di San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona, è stato ultimato lo scavo della galleria artificiale, segnando una tappa cruciale per il primo lotto funzionale della tratta Verona-Bivio Vicenza. L’abbattimento del diaframma porta l’avanzamento dei lavori al 60%, con la conclusione del progetto prevista per il 2026.

La galleria, lunga circa 2 chilometri, con una larghezza di oltre 10 metri e un’altezza interna di 7 metri, è stata realizzata con il metodo “Top Down”, che consente di ridurre l’impatto ambientale e garantire stabilità durante lo scavo. Questo tratto è centrale per la nuova infrastruttura, pensata per migliorare la regolarità del traffico e potenziare i servizi ferroviari.

Un’opera strategica per l’Italia e l’Europa

Dietro a questa galleria c’è molto di più che un semplice tunnel: la nuova linea AV/AC Verona-Padova si inserisce nel più ampio progetto del Core Corridor Mediterraneo, uno dei corridoi chiave della rete transeuropea di trasporti (TEN-T), che collega i porti della Penisola iberica al confine ucraino, attraversando il nord Italia. L’opera, che prevede un investimento complessivo di 3,2 miliardi di euro, è anche un motore economico: attualmente, più di 4.000 persone e 450 imprese sono coinvolte nei lavori.

Il primo lotto, lungo 44,2 km, include la tratta Verona-Bivio Vicenza, mentre il secondo riguarderà Vicenza e il terzo, in progettazione, Vicenza-Padova. Una volta completata, la linea collegherà Milano e Venezia, favorendo una mobilità sostenibile e veloce.

I Cantieri Parlanti: trasparenza e dialogo con il territorio

Il progetto fa parte dell’iniziativa “Cantieri Parlanti” promossa dal Gruppo Fs in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obiettivo è garantire trasparenza e dialogo attraverso pannelli informativi nei cantieri, aggiornamenti online ed eventi aperti a cittadini, scuole e associazioni.