Giubileo dei Giovani 2025: Fs e Anas attivano un piano straordinario per la mobilità a Roma

Il programma prevede l’impiego di 300 mezzi e oltre 435mila posti a disposizione dei viaggiatori in arrivo nella Capitale. Rafforzati anche i presidi nelle stazioni e l’assistenza ai passeggeri

In occasione del Giubileo dei Giovani 2025, attualmente in corso fino al 3 agosto, il Gruppo Fs Italiane ha messo in campo un piano straordinario per il potenziamento dei servizi ferroviari da e per Roma. Il programma prevede l’impiego di 300 mezzi e oltre 435mila posti a disposizione dei viaggiatori in arrivo nella Capitale.

Treni potenziati e nuove navette verso i luoghi del Giubileo

Trenitalia ha intensificato l’offerta ferroviaria con 48 treni charter dedicati all’intero Giubileo, 28 dei quali già effettuati entro giugno e 20 in calendario fino a ottobre. Per l’evento in corso, sono attive navette speciali tra Roma Termini, Roma San Pietro e Roma Aurelia, mentre la linea FL1 è stata rafforzata nelle fasce serali per collegare la città alla Fiera di Roma, sede di molte attività. Ulteriori incrementi di servizio sono previsti sulle linee regionali FL5 e FL6 e, nel weekend, verso Ciampino. Sospesa, per decisione prefettizia, la fermata di Tor Vergata nei giorni 2 e 3 agosto.

Più presidi nelle stazioni e assistenza ai viaggiatori

Anche le stazioni ferroviarie sono sotto particolare osservazione: Roma San Pietro, Fiera di Roma, Ciampino, Termini, Ostiense e Tuscolana sono state potenziate con presidi, desk informativi, annunci sonori e personale di assistenza. La stazione di Ciampino, in particolare, è uno dei principali punti di accesso per i pellegrinaggi verso l’area di Tor Vergata. Rafforzato anche il servizio Sala Blu per l’assistenza ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta.

Sicurezza rafforzata con 807 operatori attivi 24 ore su 24

Nel frattempo, Fs Security ha aumentato il presidio nelle principali stazioni romane: 807 operatori impegnati su turni h24, con un focus particolare su Roma Termini (384 unità) e le altre stazioni coinvolte (423 risorse). L’intervento è integrato con le attività del Centro Operativo Territoriale della “Vela” di Calatrava.

Busitalia ha messo a disposizione 8 servizi navetta per la stampa e 23 autobus granturismo per il trasporto dei gruppi giovanili. All’esterno di Roma Termini, in Piazza dei Cinquecento, sono stati predisposti punti di distribuzione per 20mila “kit del pellegrino” e pacchetti food. In varie stazioni sono state inviate scorte aggiuntive di acqua.

Viabilità monitorata e presidi stradali potenziati da Anas

Anche Anas ha predisposto misure straordinarie di monitoraggio e intervento lungo le principali arterie stradali del Lazio, in particolare sul Grande Raccordo Anulare e sull’autostrada A91 Roma-Fiumicino. Nelle giornate clou dell’evento (1–3 agosto), verranno potenziati i presidi operativi nei pressi della Fiera di Roma e delle aree di sosta per i pullman, per evitare congestionamenti in concomitanza con il traffico da bollino rosso del primo weekend di agosto.

I pannelli a messaggio variabile lungo il Gra forniranno informazioni dedicate agli autobus dei pellegrini e al traffico turistico. La gestione della viabilità sarà costantemente monitorata dalle sale operative territoriali e nazionali di Anas, in coordinamento con la Polizia Stradale.