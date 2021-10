Gioielli e moda: un paio di occhiali principeschi in asta da Sotheby’s

Preziosi occhiali con lenti di diamanti e smeraldi da Mughal India saranno offerti all’asta con una stima di oltre £ 4 milioni all’asta “Arts ofthe Islamic World & India che si terrà a Londra il prossimo 27 ottobre

L’ultimo status symbol, i magnifici manufatti uniscono scienza, bellezza e fede: la coppia di diamanti chiamata Halo of Light e la coppia di smeraldi chiamata Gate of Paradise saranno offerti all’asta per la prima volta, con stime di £ 1,5 – 2,5 milioni ciascuno, essendo rimasti nella stessa collezione per quasi mezzo secolo.

Queste straordinarie curiosità mettono insieme una miriade di fili: dalla maestria tecnica del tagliatore e il genio dell’artigianato alla visione di un mecenate che ha scelto di realizzare due paia di occhiali del tutto diversi da qualsiasi cosa mai vista prima.

La storia degli spettacoli inizia nell’India Mughal del XVII secolo, in un’epoca in cui la ricchezza imperiale, la conoscenza scientifica e lo sforzo artistico raggiunsero contemporaneamente il loro apice. Su commissione di un principe ignoto, un artista ha plasmato un diamante, del peso di oltre duecento carati, e uno smeraldo brillante, del peso di almeno trecento carati, in due capolavori. Testimonianza dell’abilità tecnica coinvolta, non è nota l’esistenza di alcun esempio comparabile di entrambi. Nel 1890 circa, le lenti furono inserite in nuove montature, decorate con diamanti taglio rosa.

Il mecenate originale per il quale furono commissionati questi straordinari spettacoli rimane sconosciuto, ma derivano da un ricco periodo di conquiste artistiche e architettoniche durante i regni del Grande Moghul degli imperatori Akbar (1556-1605), Jahangir (1605-1627), Shah Jahan (1627 -1658) e Aurangzeb (1658-1707).

La qualità e la purezza delle gemme è di per sé straordinaria e pietre di queste dimensioni sarebbero state senza dubbio la riserva di un imperatore. I diamanti sono impeccabili, si pensa che provengano dalle miniere di Golconda nel sud dell’India. Tagliati in coppia da un singolo diamante naturale – forse il più grande mai trovato – ora pesano insieme venticinque carati. La sfaccettatura intorno al bordo mostra un’abilità estrema, organizzata per mantenere la trasparenza nelle lenti mentre rilascia la luce dai bordi. Anche gli smeraldi a forma di lacrima provengono da un unico smeraldo colombiano naturale e ora pesano ventisette carati. La smussatura degli smeraldi è stata angolata con precisione per mantenere l’intensità del colore nella pietra.

Mentre le lenti ordinarie funzionano semplicemente per migliorare la vista, questi filtri erano aiuti per l’illuminazione spirituale – con diamanti pensati per illuminare e smeraldi che si credeva possedessero poteri miracolosi per guarire e allontanare il male. L’evocazione più famosa di tali vetri nella storia e nella mitologia si trova nella ‘Storia naturale’ di Plinio il Vecchio, un tomo sopravvissuto all’Impero Romano, che racconta l’antico imperatore Nerone osservando le gare di gladiatori attraverso la superficie di una preziosa pietra verde . Il tutore di Nerone, Seneca, era un esperto di rifrazione della luce, specchi e ottica, e si pensa che questi siano uno dei primi spettacoli in assoluto. Molti secoli dopo, un inventario del tesoro di Carlo V di Francia elenca un caso di berilli (una famiglia di pietre preziose tra cui smeraldo e acquamarina) incorniciati come occhiali.

Più vicino a dove questi esempi hanno origine, in India, in seguito alla tragica morte dell’amata moglie di Shah Jahan – in onore della quale il Taj Mahal è stato faticosamente costruito – si dice che l’imperatore abbia pianto così tante lacrime che aveva bisogno di curare i suoi occhi malati con lo smeraldo pietre.