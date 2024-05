Condividi Twitter

Generali “partner assicurativo per gli enti previdenziali”, seminario Assoprevidenza a Roma

Domani pomeriggio a Roma si terrà il seminario di Assoprevidenza, “Generali: partner assicurativo per gli enti previdenziali” con la partecipazione del Direttore Generale dell’Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), Dario Focarelli, e altri esperti del settore assicurativo e previdenziale. L’evento, promosso dall’Agenzia Generale Pirrera di Generali Italia, membro del Club dei Partners di Assoprevidenza, si terrà in presenza presso la sede dell’Associazione Civita a Piazza Venezia 11, con inizio alle 17. Il programma del seminario Dopo l’introduzione del presidente di Assoprevidenza, Sergio Corbello, Focarelli parlerà del ruolo del comparto assicurativo nel supportare il settore previdenziale con una relazione intitolata “Il comparto assicurativo a supporto del settore previdenziale”. Successivamente, interverranno rappresentanti di Generali Italia e GenAM su vari temi, tra cui il contesto di mercato, gestioni separate, investimenti ESG, e servizi per la tutela degli iscritti. Ad intervenire saranno Giancarlo Bosser, Chief Life Officer di Generali Italia, che parlerà del contesto di mercato; Massimo Di Tria, Chief Investment Officer di Generali Italia, discuterà delle opportunità per la gestione dei patrimoni attraverso gestioni separate e enti previdenziali; Fabio Cavazza, responsabile delle vendite istituzionali di GenAM, presenterà l’evoluzione dell’ecosistema Generali Investments e le opportunità di investimento per i clienti istituzionali. Seguiranno ulteriori interventi su investimenti ESG nel Gruppo Generali e sulle coperture assicurative e i servizi per la tutela degli iscritti, a cura di Antonio De Poli e Marco Mestriner di Vita Collettive e Fondi Pensione Generali Italia. L’evento si concluderà con una sessione di domande e risposte seguita da un aperitivo di networking.