Generali: Mediobanca, Caltagirone e i fondi depositano la lista per il rinnovo del cda. Resta l’incognita Unicredit

Piazzetta Cuccia conferma 9 dei 10 consiglieri uscenti e il tandem Sironi-Donnet. Caltagirone presenta Cattaneo e Fabrizio Palermo. Per i fondi in testa c’è Roberto Perotti

Si sta via via componendo il puzzle delle liste per il rinnovo del cda delle Generali, in vista dell’assemblea del 24 aprile: Mediobanca, Caltagirone e i fondi hanno già indicato i loro favoriti. Resta la suspense per Unicredit che prende tempo per valutare tutte le recenti mosse.

Mediobanca: confermati Sironi e Donnet

Mediobanca ha presentato una lista di 12 candidati. La lista, spiega una nota, “prevede la conferma di 9 su 10 consiglieri in carica tratti dalla lista presentata dal consiglio uscente nel 2022, risultata la più votata con ampio supporto degli investitori istituzionali”. In particolare, “sono confermate le figure di leadership (presidente e amministratore delegato) che, con il team di gestione e il supporto del consiglio, hanno guidato il gruppo raggiungendo risultati superiori agli obiettivi di Piano 2022-24”. Della compagine fanno parte Andrea Sironi (candidato presidente), Clemente Rebecchini, Philippe Donnet (candidato amministratore delegato), Luisa Torchia, Lorenzo Pellicioli, Clara Hedwig Frances Furse, Antonella Mei-Pochtler, Patricia Estany Puig, Umberto Malesci, Alessia Falsarone, Elena Vasco e Giorgio Valerio. Mediobanca rileva che la presentazione della lista si è resa necessaria perché, alla luce della Legge Capitali, il board del Leone ha comunicato “di non procedere alla presentazione di una lista per il rinnovo dell’organo di gestione della compagnia, alla luce della circostanza che il quadro normativo di riferimento non risulta ancora completo e i tempi allo stato non sarebbero compatibili con l’iter di autorizzazione ed approvazione delle modifiche dello statuto necessarie”. Piazzetta Cuccia ha quindi “avviato un processo, condotto con il supporto di un advisor specializzato” che ha portato alla scelta dei candidati.

Caltagirone: in cima alla lista Flavio Cattaneo

Ieri sera anche il gruppo Caltagirone ha presentato i suoi favoriti: Flavio Cattaneo, attuale Ceo di Enel, apre la lista dei candidati per il rinnovo del cda delle Generali presentato da VM 2006, società della galassia del Gruppo azionista del Leone di Trieste. La lista contiene in tutto sei nominativi. Oltre all’attuale top manager di Enel ci sono Marina Brogi, Fabrizio Palermo, Ines Gandini, Stefano Marsaglia e Tiziana Togna.

La lista di Assogestioni

In precedenza è stata presentata anche la lista dei gestori italiani, depositata da Eurizon, Fideuram Poste, Anima, Mediolanum, titolari di oltre lo 0,7% delle azioni ordinarie del Leone. Confermati tutti i nomi emersi nei giorni scorsi: capolista è Roberto Perotti, seguito da Francesca Dominici, Annelise Sacks e Leopoldo Attolico.

La decisione del comitato gestori di nominare propri rappresentanti ai vertici di Generali, che secondo diverse indiscrezioni sarebbe stata guidata da Intesa Sanpaolo, è stata a lungo discussa e aumenta le possibilità di una frattura nel Cda. Un’eventuale mancata presentazione, al contrario, avrebbe favorito la lista dei candidati di Generali.

Tutti gli occhi su Unicredit

Fondamentale nell’ambito dell’assemblea del 24 aprile sarà la scelta di Unicredit, che ha in mano il 5,2% di Generali, soprattutto dopo il No della Bce all’utilizzo del Danish Compromise per l’Opa su Anima di Banco Bpm che potrebbe rimettere in discussione l’offerta di Piazza Gae Aulenti su Banco.

Il Ceo Andrea Orcel per il momento attende e si tiene le mani libere su ogni fronte in attesa di una resa dei conti sempre più vicina: potrebbe appoggiare la lista di Mediobanca, quella di Assogestioni o ancora quella di Caltagirone, in un gioco di scambi con al centro la principale compagnia assicurativa italiana.