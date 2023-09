Generali e Cattolica: nuove soluzioni assicurative a sostegno delle imprese agricole italiane

Al via Attiva Agricoltura e Active Impresa Agricola: due piattaforme dinamiche, modulabili e personalizzabili che evolvono con i bisogni degli imprenditori per tutelare attività, patrimonio e sicurezza digitale. Ecco tutti i dettagli

L’agricoltura in Italia è un settore strategico, che coinvolge oltre 1 milione di aziende e 2,7 milioni di lavoratori. La produzione agricola vale 72,2 miliardi di euro e rappresenta più del 15% del Pil italiano. Per questo, Generali e la sua Business Unit Cattolica hanno progettato una nuova offerta assicurativa (Attiva Agricoltura e Active Impresa Agricola) per le aziende agricole, che integra le best practice di entrambe le compagnie.

Due soluzioni a tutela delle imprese agricole

Attiva Agricoltura e Active Impresa Agricola sono due soluzioni offerte da Generali e Cattolica per la tutela delle imprese agricole, compresi gli agriturismi, adattandosi alle loro esigenze in evoluzione. Queste soluzioni si compongono di tre moduli che possono essere combinati tra loro e offrono coperture specifiche per le diverse filiere agricole, inclusa la protezione dagli eventi atmosferici. Inoltre, c’è un modulo dedicato alla prevenzione che fornisce una serie di servizi, tra cui consulenza legale telefonica con esperti di DAS (Compagnia di tutela legale del Gruppo), gestione dei rischi cyber e assistenza medica per i titolari e i dipendenti delle aziende agricole.

Cosa offrono le due soluzioni di Generali e Cattolica

Le soluzioni digitali e personalizzabili Attiva Agricoltura e Active Impresa Agricola si adattano alle mutevoli esigenze degli imprenditori nel tempo. Queste soluzioni offrono una gamma di coperture ampliate e integrate con servizi di assistenza avanzati per proteggere le imprese agricole e gli agriturismi da vari rischi, inclusi eventi atmosferici. Le principali aree di protezione includono:

Protezione dell’attività : Questa copertura si estende dalla tutela dei fabbricati, attrezzature e macchinari agricoli al bestiame. È possibile personalizzare le garanzie per adattarle a settori specifici, come il settore vitivinicolo o lattiero-caseario, e proteggere dagli incendi, condizioni atmosferiche avverse e furti.

: Questa copertura si estende dalla tutela dei fabbricati, attrezzature e macchinari agricoli al bestiame. È possibile personalizzare le garanzie per adattarle a settori specifici, come il settore vitivinicolo o lattiero-caseario, e proteggere dagli incendi, condizioni atmosferiche avverse e furti. Protezione del patrimonio : Copertura che si estende sia all’attività che al proprietario. Include la tutela dalle richieste di risarcimento per danni involontari causati a terzi, inclusi clienti e collaboratori. Inoltre, offre opzioni per estendere la sicurezza alla vita privata tramite garanzie di responsabilità civile e protezione legale.

: Copertura che si estende sia all’attività che al proprietario. Include la tutela dalle richieste di risarcimento per danni involontari causati a terzi, inclusi clienti e collaboratori. Inoltre, offre opzioni per estendere la sicurezza alla vita privata tramite garanzie di responsabilità civile e protezione legale. Protezione digitale : per la tutela i dispositivi elettronici da guasti accidentali, compresi quelli causati da fenomeni elettrici e furti. Inoltre, offre protezione per il patrimonio digitale da potenziali rischi cyber.

: per la tutela i dispositivi elettronici da guasti accidentali, compresi quelli causati da fenomeni elettrici e furti. Inoltre, offre protezione per il patrimonio digitale da potenziali rischi cyber. Servizi aggiuntivi per i clienti: Queste soluzioni offrono una serie di servizi, tra cui consulenza legale telefonica, assistenza medica telefonica per i dipendenti, il titolare dell’impresa e la sua famiglia, nonché l’invio di artigiani in caso di emergenza per riparare i danni ai locali o ai macchinari assicurati da eventi avversi, al fine di garantire la continuità operativa.

“Come primo assicuratore in Italia, il nostro compito è quello di proteggere famiglie e imprese progettando soluzioni innovative che intercettino i loro bisogni emergenti e rispondano al contesto nel quale operiamo. Attiva Agricoltura e Active Impresa Agricola sono state rinnovate per proteggere un settore cruciale e strategico per il nostro Paese e la sua economia, tutelando attività, persone e patrimoni delle imprese agricole ed evolvendo in base ai bisogni del momento. Grazie alla consulenza di valore della Rete Generali Italia e della Rete Cattolica, punto di riferimento nei comparti dell’agroalimentare, vogliamo proteggere le nostre eccellenze e tutelare le radici della nostra storia” ha dichiarato Giancarlo Fancel, CEO & Country Manager di Generali Italia.