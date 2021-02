Generali con Accenture per digitalizzare le no profit

The Human Safety Net e Fondazione Italiana Accenture uniti per “Bambini Patapum!”, un portale digitale pensato per i bambini da 0 a 6 anni e per le loro famiglie

La fondazione di Generali “The Human Safety Net” si allea con la Fondazione Italiana Accenture per accelerare la digitalizzazione delle aziende no profit. La collaborazione avverrà nell’ambito di un progetto a favore della Fondazione Mission Bambini, una delle onlus supportate da “The Human Safety Net” – Generali Italia attraverso “Ora di Futuro”, un progetto di educazione per i bambini che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti no profit in tutta Italia.

In particolare Mission Bambini, con il supporto della fondazione di Generali, ha ha creato il progetto Bambini Patapum!, un portale digitale pensato per i bambini da 0 a 6 anni e per le loro famiglie. L’obiettivo dell’iniziativa è aiutare i genitori a gestire al meglio il tempo dei più piccoli attraverso una proposta di giochi e attività creative che riguardano la scrittura, il disegno, la musica, la cucina e i primi rudimenti dell’inglese. Il progetto permette inoltre ai genitori di usufruire di un supporto specializzato da parte di educatori, psicologi e pedagogisti.

Fondazione Italiana Accenture potenzierà il portale per raggiungere un numero sempre più alto di utenti, ampliando l’accessibilità della piattaforma che già collabora con oltre 30 organizzazioni territoriali.

“Annunciamo con soddisfazione la partnership tra The Human Safety Net e la Fondazione Italiana Accenture – ha detto il presidente di Generali Gabriele Galateri di Genola – La nostra iniziativa è parte di una rete aperta alle collaborazioni con altre organizzazioni che vogliano unirsi al movimento per supportare le persone più fragili”.

“La collaborazione con Generali – The Human Safety Net e Mission Bambini risponde pienamente alla Visione di Fondazione Italiana Accenture – ha aggiunto il presidente di Fondazione Italiana Accenture, Diego Visconti – la condivisione degli asset, la diffusione e l’ampliamento di nuove competenze orientate ad accelerare la transizione digitale del Terzo Settore sono volti ad agevolare una maggiore efficacia delle risorse finanziarie impegnate”.