General Electric taglierà 600 posti di lavoro in Europa: dove, come e quando

Ge Vernova di Generel Electric si prepara a tagliare 600 posti di lavoro in Europa. Nonostante il rialzo delle stime a Wall Street, il comparto eolico dell’azienda soffre. Ecco tutte le notizie nel dettaglio

Ge Vernova, la divisione di General Electric che si occupa delle attività energetiche, taglierà 600 posti di lavoro in Europa, di cui 120 in Francia, in particolare presso il sito di turbine a gas di Belfort. Il piano è stato annunciato il 4 settembre scorso a livello europeo, ha dichiarato oggi all’Afp Christophe Carignano (Cfe-Cgc), segretario del comitato sociale ed economico di Ge Epf, l’entità francese dedicata alla produzione di turbine a gas. Secondo Carignano, la direzione non sta lanciando un piano di salvaguardia dell’occupazione ma un accordo di licenziamento collettivo: “L’obiettivo della manovra è procedere molto rapidamente”, ha commentato ancora Carignano.

A quanto si apprende, durante l’incontro azienda-sindacati si è discusso dell’intelligenza artificiale come possibile sostituto del personale delle risorse umane.

Interpellato dall’Afp, il gruppo ha semplicemente dichiarato: “Quando sviluppiamo piani di ristrutturazione, li comunichiamo innanzitutto ai nostri dipendenti e ai loro rappresentanti”. E poi: “In ogni fase, rispettiamo il quadro normativo, inclusa la consultazione formale con i rappresentanti dei dipendenti, prima che tali piani vengano finalizzati e/o implementati”, ha aggiunto il management, spiegando che “Ge Vernova esamina costantemente le proprie attività per garantire che l’azienda sia nella posizione migliore per mantenere la crescita e continuare a soddisfare le aspettative dei clienti”.

Per i sindacati, ovviamente, questo annuncio non riflette le difficoltà del gruppo. “Il portafoglio ordini è pieno”, ha assicurato Carignano, accusando l’amministratore delegato di Ge Vernova, Scott Strazik, di aver usato gli aumenti tariffari degli Stati Uniti per giustificare le riduzioni dei costi. Sebbene l’azienda sia americana, i suoi prodotti fabbricati nell’Ue sono soggetti a dazi del 15% all’ingresso negli Usa.

Ad essere coinvolti dal taglio, saranno le funzioni riguardanti le attività di supporto, le risorse umane, chi gestisce i progetti, i servizi finanziari e la qualità, riporta Afp. Ge Vernova occupa 25.000 persone in Europa di cui 8.000 in Francia.

Ge Vernova taglia i posti: cosa dicono i numeri

Ma ecco cosa suggeriscono i dati diffusi dall’azienda relativi allo stato di salute economico della stessa. Reuters, a luglio, aveva riportato che Ge Vernova aveva battuto le stime di Wall Street sull’utile del secondo semestre, alzando così le previsioni annuali. Ad ogni modo, riporta Reuters che il segmento Eolico di Ge Vernova ha registrato forti perdite: nel secondo semestre la perdita segnata è di 165 milioni di dollari, in parte anche dovuta all’aumento dei costi di servizio.