Gelato Day 2023: Apfelstrudel è il gusto dell’anno per i gelatieri artigianali di tutta Europa

Sarà un gelato a base bianca cui viene aggiunta polpa di mela, aromatizzata con rum e olio di limone. cannella, uva sultanina, infine il pan grattato. Il 24 marzo i maestri gelatieri dovranno cimentarsi sia nella ricetta ufficiale sia nella versione creativa con ingredienti del proprio territorio

È “Apfelstrudel”, un vero e proprio omaggio all’antico strudel, dolce simbolo dell’Austria e apprezzato ben oltre i suoi confini, il gusto ufficiale del l’undicesima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, che si celebra ogni anno il 24 marzo. Per l’edizione 2023 sarà proposto in tutte le gelaterie che aderiscono alla giornata, nella versione “originale” secondo ricetta ufficiale oppure rivisitato con creatività dai mastri gelatieri in ogni parte d’Europa utilizzando ingredienti e ispirazioni del loro territorio. La scelta dell’“Apfelstrudel”, spettava per quest’anno all’Austria che ha dettato le regole: un gelato a base bianca cui viene aggiunta polpa di mela, aromatizzata con rum e olio di limone. gli altri ingredienti che caratterizzano “apfelstrudel” e che non possono mancare sono una spolverata di cannella, uva sultanina, preferibilmente scura, infine il pan grattato.

Vero trait-d ’union di tutta Europa, il gelato artigianale è, dal 2012, l’unico alimento cui il Parlamento Europeo abbia mai dedicato una giornata. Le celebrazioni, da ben undici anni, cadono il 24 marzo e quello della Giornata Europea del Gelato Artigianale è un appuntamento ormai imperdibile che tutti attendono per unirsi ai festeggiamenti, tra eventi e manifestazioni, a suon di coni e coppette, per promuovere il sapere artigiano, da sempre espressione di qualità, di autenticità e di territorialità, e per sostenere le produzioni di qualità del gelato artigianale di tradizione italiana.

Peculiarità del Gelato Day è il Gusto dell’Anno, scelto a ogni edizione da uno dei Paesi aderenti – ad eccezione del decennale dello scorso anno quando a decidere la ricetta del Gusto dell’Anno, “Dolce Sinfonia”, è stato lo speciale concorso tra gelatieri europei indetto da Artglace in collaborazione con Longarone Fiere Dolomiti e Italian Exhibition Group (IEG).

Primo appuntamento con l’edizione 2023 del Gelato Day a Longarone Fiere Dolomiti – divenuta ufficialmente la nuova sede di Artglace, dopo Parigi – in occasione della 62ª MIG – Mostra Internazionale del Gelato Artigianale. Qui, oltre a poter assaggiare in anteprima il Gusto dell’Anno, si può assistere alla prima edizione della “Sfida tra Nazioni” organizzata da Artglace per valorizzare le produzioni tipiche di gelato di ogni stato aderente, che vede proprio l’Austria rivaleggiare contro la Germania: una battaglia a tutto gusto dove a vincere saranno qualità, creatività, artigianalità. Non solo: nel corso della manifestazione dedicata all’arte gelatiera, Artglace ha proclamato i vincitori della seconda edizione del videocontest che negli scorsi mesi ha messo alla prova i mastri gelatieri di tutta Europa: gli artigiani del gelato, infatti, si sono cimentati nella realizzazione di un video in cui raccontare, con estro e creatività, la realizzazione di “Dolce Sinfonia”, il Gusto dell’Anno 2022. Numerosi i contributi arrivati dai mastri gelatieri europei (con qualche partecipazione anche dal Nuovo Continente), ma solo tre i vincitori: Silvia Chirico di Tenuta Chirico (Ascea, Salerno), Kairet Denis di Place Docteur Jacques Anthee (Onhaye, Belgio), Maria Chiara Sanna di L’arte del gelato (Anzio, Roma).

A stabilire la classifica la Giuria tecnica, composta da cinque membri scelti tra professionisti ed esperti della filiera del gelato artigianale, che ha valutato i video in base a quattro parametri: originalità della presentazione, qualità del video, illustrazione del processo produttivo del gusto “Dolce Sinfonia”, infine estetica e decorazione della vaschetta. I vincitori saranno premiati a SIGEP – The Dolce World Expo in programma dal 21 al 25 gennaio 2023 alla Fiera di Rimini.

«Dopo due anni di restrizioni – commenta Domenico Belmonte, presidente Artglace il 2022 – complici anche le temperature miti che si sono protratte per buona parte dell’autunno, è stato un anno importantissimo per la ripresa di tutta la filiera del gelato artigianale. Ma, tra la guerra in Ucraina e i pesanti rincari di energia e materie prime, il 2022 è anche un anno segnato da nuove difficoltà, davanti alle quali, però, i nostri mastri gelatieri continuano a dimostrare una grande resilienza e un’inesauribile voglia di fare e di mettersi alla prova”.