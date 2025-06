Generali rafforza la presenza in India: joint venture con Central Bank of India. Quanto vale l’accordo e cosa significa

Generali rafforza la presenza in India: joint venture con Central Bank of India, una delle più antiche del Paese, che rileverà la quota detenuta da Future nella jv con il Leone

Generali rafforza la propria presenza in India e annuncia una joint venture con Central Bank of India. Con oltre 4.500 filiali e 80 milioni di clienti, la CBI permetterà a Generali di allargarsi sul territorio in maniera ancora più forte. Fondata nel 1911, la banca indiana ha una capitalizzazione di mercato pari a 5,1 miliardi di euro. La partnership appena istituita permetterà il consolidamento di Generali in India nei segmenti Vita e Danni.

Generali e Central Bank of India: i numeri dell’operazione

L’istituto bancario indiano rileverà la quota detenuta da Future Group nella joint venture con il Leone, entrando nell’azionariato con una partecipazione di poco inferiore al 30%. Il deputy ceo Insurance di Generali, Jaime Anchústegui, ha sottolineato: “Crediamo che questa partnership contribuirà a espandere ulteriormente la presenza di Generali in un mercato ad alto potenziale come quello indiano, pienamente in linea con la strategia ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’, che punta all’eccellenza nelle nostre competenze core e sulla crescita in aree geografiche selezionate”.

Generali e Central Bank of India: la partnership è segnale di fiducia

Per Rob Leonardi, Asia Regional Officer di Generali, la joint venture è un segnale di forte dimostrazione di fiducia nei confronti dell’operato di Generali in India. E aggiunge: “Unendo le nostre potenzialità porteremo ad un nuovo livello il nostro approccio Lifetime Partner, da una maggiore riconoscibilità del brand, a un potenziamento delle capacità distributive, il tutto supportato da una forte strategia distributiva”.