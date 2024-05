A2A: sui tetti di Fiera Milano il più grande impianto fotovoltaico d’Italia, pari a 45 campi di calcio. E con Hitachi si replica

L’infrastruttura ha una potenza installata di 18 MWp, il secondo in Europa dopo un sito tedesco. Realizzata insieme a Fondazione Fiera, attraverso la joint venture Fair Renew. Consentirà di evitare l’emissione di oltre 9.800 mila tonnellate di CO2 l’anno

È il più grande impianto fotovoltaico su tetto d’Italia e il primo per rendimento tra quelli dei quartieri fieristici europei: è opera di A2A che lo ha messo in funzione sui tetti dei padiglioni del quartiere espositivo di Fiera Milano a Rho. L’infrastruttura ha una potenza installata di 18 MWp, il secondo in Europa dopo un sito tedesco. E’ stata realizzata insieme a Fondazione Fiera, attraverso la joint venture Fair Renew, ed è costituita da circa 50.000 pannelli fotovoltaici, distribuiti su 330.000 metri quadrati di copertura dei padiglioni, pari alla superficie di 45 campi da calcio. Avrà una produzione attesa annua di 21,6 GWh, pari al consumo di circa 7.800 famiglie e consentità di evitare l’emissione di oltre 9.800 mila tonnellate di CO2 l’anno.

Mazzoncini: l’impianto di Milano è un unicum in Italia per ora, modello replicabile

“Questo progetto è un importante traguardo tecnologico per lo sviluppo delle rinnovabili e una conferma del ruolo chiave di A2A a favore della transizione energetica del Paese. Una infrastruttura in linea con la strategia del nostro Piano Industriale al 2035, che prevede investimenti pari a 22 miliardi di euro destinati anche allo sviluppo e al potenziamento delle reti, essenziali per accompagnare le nostre città nel percorso verso la decarbonizzazione” ha detto Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A. “L’impianto di Fiera Milano, al momento un unicum in Italia, costituisce un modello replicabile per la trasformazione urbana”.

Realizzato anche un impianto in collaborazione con Hitachi

La multiutility lombarda ha annunciato che un altro impianto simile sarà realizzato in collaborazione con Hitachi, anche se con una potenza installata pari alla metà di quello milanese. “Abbiamo appena chiuso un contratto con Hitachi, che ha un impianto di costruzione dei treni a Pistoia, Napoli e Reggio Calabria, per realizzare su tutti i tetti dei loro i capannoni, impianti fotovoltaici da utilizzare per autoconsumo”, ha Mazzoncini. “Consiglierei a qualunque industriale che abbia un capannone con una produzione di metterli. La normativa è estremamente semplice perché non ha alcun impatto ambientale e quindi la procedura è molto semplificata”, ha aggiunto. Mazzoncini ha anche detto che grazie alle recenti piogge “l’idroelettrico è finalmente tornato a un livello di normalità. E’ importante perché in Italia costituisce il grosso delle rinnovabili. Per il primo anno da tre anni stiamo stimando una produzione in linea con la media 2010-2020″. La ripresa dell’idroelettrico ha consentito nel primo trimestre, per la prima volta, che la produzione di energia elettrica A2a da fonte rinnovabile (idro, eolico e solare) superasse quella prodotta dalle centrali a gas.

Fiera Milano Rho si prepara alle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026

Il sistema fotovoltaico consentirà di coprire una parte dei fabbisogni del quartiere espositivo di Fiera Milano Rho mentre la quota residuale dell’energia green generata verrà immessa in rete. I pannelli sono stati installati sui tetti dei padiglioni di alcuni magazzini e sulle pensiline dei parcheggi, in tre diverse fasi a partire dal 2020 e completati gli ultimi interventi nel 2024. “Questo impianto fotovoltaico rappresenta uno dei punti più importanti dal nuovo piano di sostenibilità integrato 2024-2027” spiega Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. “Consideriamo la sostenibilità come elemento fondamentale della propria strategia di sviluppo per attrarre e ospitare grandi manifestazioni itineranti e crediamo fortemente che essa possa essere un vantaggio competitivo e un fattore chiave per guidare la crescita del business”. Dal 2020, il 100% dell’energia elettrica utilizzata da Fiera Milano Congressi per il Centro Congressi Allianz MiCo, a Milano, proviene da fonti rinnovabili coperta dai relativi certificati di garanzia di origine. Gli fa eco Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano “l’impianto conferma il ruolo di azionista propositivo della Fondazione nel rendere Fiera Milano sempre più competitiva e sostenibile con l’ammodernamento delle sue strutture anche attraverso nuove opportunità di business, come nel caso dell’adeguamento dei padiglioni in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026“.