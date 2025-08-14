Frecciarossa 1000 di nuova generazione: più veloce, green e pronto per l’Europa

Trenitalia accelera verso il futuro dell’Alta Velocità con il Frecciarossa 1000 di nuova generazione. Il treno è attualmente in fase di omologazione: una volta completata, potrà entrare in circolazione e portare a bordo passeggeri italiani ed europei. Progettati da Hitachi Rail e prodotti negli stabilimenti di Pistoia e Napoli, i nuovi convogli mantengono il look familiare, ma cambiano volto all’interno, puntando su comfort, tecnologia e sostenibilità.
L’investimento complessivo di Trenitalia supera 1,3 miliardi di euro per 36 nuovi convogli, con opzione per ulteriori 10 unità, che verranno consegnate fino al 2028 a ritmo di circa otto treni all’anno.
Frecciarossa 1000 di nuova generazione
Sedili ergonomici, materiali di qualità e spazi più accoglienti rendono il viaggio più piacevole, mentre i sistemi digitali di bordo semplificano la gestione di informazioni e servizi. La velocitàmassima resta di 300 km/h, con un’affidabilità e un’efficienza energetica ulteriormente migliorate.
Questa generazione di Frecciarossa è anche molto green: il tasso di riciclabilità arriva al 97,1%, e per la prima volta un treno ad Alta Velocità ottiene la certificazione ambientale Epd, basata su un’analisi completa del ciclo di vita (Lca).
Non solo Italia: questi treni sono progettati per muoversi su sette reti ferroviarie europee, tra cui Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio, rendendo più facile viaggiare oltreconfine ad alta velocità.